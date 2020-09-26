رسائل الشعب لـ«الإرهابية» بعد الفشل الكبير فى «20 سبتمبر»: «Game Over»

كتب: زينب صبحى - نور أيمن - كمال عبدالرحمن - آية سالم - أريج الجيار

أحمد: التنظيم «بيلعب الجولة الأخيرة»

تامر: ما حدث فى ٢٠١١ لن يتكرر.. وبلدنا بخير

عبدالله: المصريون حائط صد أمام شروركم

نورا: الشعب مع رئيسه ضد المرتزقة

أيمن: «محدش يقدر يلعب بينا تانى»

«الإرهابية انتهت».. بهذه العبارة علّق عدد كبير من المواطنين على الدعوات التخريبية الأخيرة التى أطلقتها الجماعة للتظاهر ضد مؤسسات الدولة، بعدما قوبلت بتجاهل تام من قبل جموع المصريين الرافضين إشاعة الفوضى والدمار فى وطنهم الذى يخطو خطوات ثابتة نحو التقدم والازدهار بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.وشدد المواطنون، فى حديثهم مع «الدستور»، على أن الجماعة أصبحت «كارت محروق»، خاصة فى ظل ثقة المصريين فى القيادة السياسية.قال أحمد عتريس، من سكان جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، إن «زمن الإخوان» انتهى تمامًا، وكل ما يحدث من عناصرها حاليًا مجرد محاولات أخيرة فاشلة، مشيرًا إلى أن الدولة مستمرة فى طريق الإنجازات بقيادة الرئيس القوى عبدالفتاح السيسى.وأضاف «عتريس»، البالغ من العمر ٦٠ عامًا: «مفيش حاجة اسمها إخوان.. الجماعة خلصت خلاص.. وبتلعب فى الجولة الأخيرة على موتها»، لافتًا إلى أن جميع الفيديوهات التى يتداولها التنظيم على أنها «مظاهرات» هى لأطفال بين ١٢ و١٥ عامًا لا يعرفون سبب خروجهم من الأساس.وأضاف: «مصر محمية من الله سبحانه وتعالى، ثم شعبها الذى أصبح يتمتع بوعى كافٍ يجعله قادرًا على استيعاب الأمور بجدية، وعدم الانسياق وراء دعوات الإرهاب الفاشلة، والدولة تسير على الطريق الصحيح بشهادة العالم أجمع، ولا بد من أن يساند المصريون رئيسهم للنهوض بها، بعد أن كانت تعانى من خراب ودمار، خلال فترة حكم الإخوان».وتابع: «إعلاميو الإخوان عايشين بره فى قصور وبيلعبوا على عقول الناس الغلابة هنا»، مختتمًا بأن «من يدعو للتظاهر ونشر الفوضى سيجد الشعب أول من يتصدى له».قال تامر عبدالرحمن، موظف، إن محاولة «الإخوان» إشعال الفوضى فى مصر لم ولن تنجح مطلقًا، بفضل وعى الشعب وتكاتفه مع الحكومة ومساندته الرئيس عبدالفتاح السيسى. وأضاف «تامر»: «مخططات الجماعة الإرهابية لإسقاط الوطن عبر حشد المواطنين للمشاركة فى مسيرات التنظيم المدعوم قطريًا، تفشل يومًا بعد يوم، فى ظل أن المصريين يعرفون جيدًا خطورة التحديات التى يواجهها الوطن، والمؤامرات التى تدبرها الجماعات الإرهابية».وتابع: «مصر ستظل بخير طالما تحت حكم قيادة رشيدة وطنية»، محذرًا من أن «الإساءة للوطن وقيادته جرائم إخوانية تتكرر كل فترة، فى محاولة منهم لتخريب الوطن وإحداث الوقيعة بين الشعب وحكومته».ورأى أن ما حدث فى مصر قبل ٩ سنوات من أحداث عنف نفذها «الإخوان» لا يمكن أن يتكرر ثانية، ولا يمكن للتنظيم الإرهابى أن يسيطر على البلد من جديد، خاصة أن مصر تعيش نهضة غير مسبوقة، وهناك مشروعات وطنية عملاقة لم تحدث من قبل فى تاريخ الوطن، إضافة إلى تحقيق الدولة نسبة نمو عالية، ونجاحًا اقتصاديًا وماليًا شهد له العالم.شدد عبدالله أيمن، ٣٥ عامًا، على أن دعوات جماعة الإخوان التخريبية تواجه دائمًا حائط صد، يتمثل فى وعى الشعب المصرى كله، وحرصه على استقرار دولته العريقة. وأوضح «أيمن» أنَّ الشعب المصرى يدرك خطورة تحريض جماعة الإخوان الإرهابية، التى تحاول استغلال بعض مشكلات المصريين للعودة إلى الحكم مرة ثانية، مشيرًا إلى أنها فشلت فشلًا كبيرًا فى الحكم، وبالتالى إمكانية عودتها مرة أخرى أصبحت مسألة منتهية.وأضاف: «الشعب المصرى استجاب لتحذيرات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ووعده بالمضى قدمًا فى تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق الإنجازات على أرض الواقع، لإثبات فشل أكاذيب ومخطط الجماعات الإرهابية ودعواتها لإسقاط الوطن». وتابع: «جماعة الإخوان الإرهابية تعلم جيدًا أن المصريين لن ينصاعوا وراء دعواتها للتظاهر، خاصة أن الهدف من مخططها هو التخريب»، مؤكدًا أن الفيديوهات التى يشاركونها على شاشاتهم مفبركة. وحذّر من عمل «الإخوان» على تغييب الوعى المصرى، لأنها جماعة شيطانية تريد إسقاط الدولة المصرية، وتعد أداة فى أيدى أجهزة المخابرات المعادية لهدم مصر، وتقليل أى إنجاز يتم داخل البلاد، عبر العديد من الأساليب، بينها بث فيديوهات مفبركة.حذّرت نورا محمد، ٣٩ عامًا، من سكان مدينة «الصف» بالجيزة، من محاولات جماعة الإخوان المستمرة لاستغلال أزمات المواطنين ومشاكلهم، بهدف تفتيت مصر وتحويلها إلى «دويلات» صغيرة، حتى تتسنى لها السيطرة عليها فى النهاية.وقالت «نورا»: «شعب مصر وتاريخها لا يقبل بتنفيذ مثل هذه المخططات القطرية التى لا قبل لهم بها»، مضيفة: «مش هنسمحلهم يتحكموا فينا تانى».وتابعت: «الجماعة الإرهابية لا تعرف معنى كلمة الوطن، وأعضاؤها لا يعترفون بفشلهم نهائيًا، وطريقتهم هى تزييف الحقائق ونشر الشائعات.. لعبتهم الفلوس وبيموتوا على دولارات قطر، لكن الشعب فخور برئيسه وسيظل يؤيده حتى يقضى على الخونة الذين يبحثون عن خراب بلادنا».«تصدير جماعة الإخوان الشائعات على لسان المقاول الهارب محمد على لن يمكنها من تنفيذ مخططها للسيطرة على عقول المصريين».. بهذه العبارة الواثقة بدأ أيمن فاروق، من مدينة أطفيح بالجيزة، حديثه عن الدعوات الأخيرة للجماعة الإرهابية.وأضاف «فاروق»: «جماعة الإخوان والتابعون لها سيفشلون حتمًا فى الوصول إلى السلطة مرة أخرى، والتظاهرات التى تدعو لها، ويخرج بها المنساقون خلفها هدفها التخريب، لكن قوات الشرطة تتصدى لهم بكل حسم، كما أننا- المصريين- نثق تمامًا فى أن محدش يقدر يلعب بعقولنا، وإننا عارفين مصلحتنا كويس».وشدد على أن الشيطان هو القائد الحقيقى لـ«الإخوان»، لأنهم دائمًا ما يبحثون عن الدماء والأحداث المضطربة، بهدف تحقيق مصالحهم الشخصية، التى يأتى فى مقدمتها إسقاط الدولة المصرية، وهذا أمر مستحيل تمامًا، لأن الله حامى هذه البلاد.