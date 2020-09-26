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محمد العسيري
السبت 26 سبتمبر 2020 الموافق 09 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تفاصيل جلسة مزاد السيارات المخزنة بساحة جمارك مطار القاهرة

السبت 26/سبتمبر/2020 - 09:21 م
السيارات
السيارات
راندا التوني
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تعقد في الثانية عشرة ظهرا من يوم الإثنين الموافق 28 سبتمبر 2020 بقاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط جلسة المزاد العلني المقررة لبيع 20 لوط لسيارات ولوط مواتير واردة من الخارج ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي.

والسيارات التي سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها، هي من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج ماركات وطرازات وموديلات متنوعة وماركات السيارات تشمل:

(كرايسلر - مازدا - BMW- رونج روفر  - أودى- ستروين- شيفروليه - فورد - مرسيدس -هونداى - لينكولن  - لاندروفر - جيب - لينكولن- تويوتا- ومواتير فارغة لاترخص).

وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية  7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي.

ويمكن معاينة السيارات بساحة جمارك سيارات جمارك القاهرة بمطار القاهرة الدولية بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد.

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار).

ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرطا لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عموله.

وعلى من يرغب في الاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.

وفي حالة عدم رسو اي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التامين، كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك.

وعلى كل مشتري يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثانى، ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حده، كما يسدد من يرسو عليه المزاد 30% من ثمن السيارة المباعة بمجرد انتهاء المزاد.

وفي حالة عدم السداد أو سحب المتزايد عطاؤه يصبح التامين المؤقت حقًا للجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع.

ويتم سداد باقي المبلغ الـ 70%، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه، كما يجوز منح مهلة إضافية للسداد مدتها 10 أيام بموافقة السلطة المختصة.

وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، تصبح المبالغ المدفوعة حقًا للجهة الإدارية ويصبح العقد مفسوخًا دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية ما لم تقرر السلطة منحه مهلة إضافية أخرى للسداد مع تحميله بمقابل تأخير يعادل سعر الفائدة، كما أنه حالة التأخير في الاستلام خلال عشرين يومًا من تاريخ الإخطار تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه وبحد أقصى خمسة أسابيع ولا يرد ثمن كراسة الشروط بينما يتم رد مبلغ 10 آلاف جنيه التي تدفع كتأمين لدخول المزاد في حالة عدم الشراء

ويتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة، ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات، كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص.

وعلى المتزايدين إتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية طبقا لشروط وقرارات وزارة الصحة.

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