دراسة: فيتامين «د» يحمي من الوفاة بكورونا بنسبة 52%

كشفت دراسة حديثة عن معلومات مهمة في معركة العالم ضد وباء كورونا المستجد الذي أصابه بالذعر والشلل.وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يحصلون على ما يكفي من فيتامين "د" يكونون أقل عرضة للوفاة بسبب فيروس كورونا بنسبة 52%، مقارنة بالأشخاص الذين يعانون نقصًا في «فيتامين الشمس».ويعرف عن فيتامين «د» أنه يلعب دورًا مهمًّا في تقوية جهاز المناعة ومحاربة الالتهابات، وقد تجعل هذه الميزات منه لاعبًا رئيسًا في معركة الجسم ضد «كوفيد- 19» في حال الإصابة بالفيروس.ووجد الدكتور مايكل هوليك من جامعة بوسطن الأمريكية في بحثه، أن الأشخاص الذين لديهم ما يكفي من فيتامين "د" هم أقل عرضة بنسبة 54% للإصابة بفيروس كورونا.وفي بحثه الجديد، توصل هوليك وفريقه إلى أن الأشخاص الذين لا يحصلون على ما يكفي من هذا الفيتامين، الذي يتكون طبيعيًّا في جسم الإنسان عند التعرض للشمس، أكثر عرضة للإصابة بمرض شديد أو حتى الموت بعد الإصابة بفيروس كورونا.ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن هوليك قوله، إن هذه الدراسة تقدم دليلًا مباشرًا على أن وفرة فيتامين (د) يمكن أن تقلل من مضاعفات "كوفيد- 19".ويعاني حوالي 42% من سكان الولايات المتحدة و20 بالمائة من سكان بريطانيا نقص فيتامين "د".كما يعتقد خبراء أن نحو 60 بالمائة من كبار السن الذين يعيشون في دور رعاية المسنين، يعانون الأمر ذاته على اعتبار أنهم يقضون وقتًا طويلًا في الداخل بعيدًا عن الشمس.