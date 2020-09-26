رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 26 سبتمبر 2020 الموافق 09 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

دراسة: فيتامين «د» يحمي من الوفاة بكورونا بنسبة 52%

السبت 26/سبتمبر/2020 - 09:14 م
فيتامين د
فيتامين د
وكالات
طباعة
كشفت دراسة حديثة عن معلومات مهمة في معركة العالم ضد وباء كورونا المستجد الذي أصابه بالذعر والشلل.

وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يحصلون على ما يكفي من فيتامين "د" يكونون أقل عرضة للوفاة بسبب فيروس كورونا بنسبة 52%، مقارنة بالأشخاص الذين يعانون نقصًا في «فيتامين الشمس».

ويعرف عن فيتامين «د» أنه يلعب دورًا مهمًّا في تقوية جهاز المناعة ومحاربة الالتهابات، وقد تجعل هذه الميزات منه لاعبًا رئيسًا في معركة الجسم ضد «كوفيد- 19» في حال الإصابة بالفيروس.

ووجد الدكتور مايكل هوليك من جامعة بوسطن الأمريكية في بحثه، أن الأشخاص الذين لديهم ما يكفي من فيتامين "د" هم أقل عرضة بنسبة 54% للإصابة بفيروس كورونا.

وفي بحثه الجديد، توصل هوليك وفريقه إلى أن الأشخاص الذين لا يحصلون على ما يكفي من هذا الفيتامين، الذي يتكون طبيعيًّا في جسم الإنسان عند التعرض للشمس، أكثر عرضة للإصابة بمرض شديد أو حتى الموت بعد الإصابة بفيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن هوليك قوله، إن هذه الدراسة تقدم دليلًا مباشرًا على أن وفرة فيتامين (د) يمكن أن تقلل من مضاعفات "كوفيد- 19".

ويعاني حوالي 42% من سكان الولايات المتحدة و20 بالمائة من سكان بريطانيا نقص فيتامين "د".

كما يعتقد خبراء أن نحو 60 بالمائة من كبار السن الذين يعيشون في دور رعاية المسنين، يعانون الأمر ذاته على اعتبار أنهم يقضون وقتًا طويلًا في الداخل بعيدًا عن الشمس.

موضوعات متعلقة

حبس نجل حلمي طولان واثنين آخرين فى قضية الـ«فيرمونت»

القبض على المدرس المتهم بالتحرش بتلميذة فى القاهرة

موقع التأمينات والمعاشات.. استعلم عن الخمس علاوات بالرقم القومى

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2020 للاستعلام عن نتيجة الثانوية دور ثان

الصور

image description

شارع اللبيني بفيصل يغرق في «شبر ميه».. و«مياه الجيزة» تدفع بشفاطات (فيديو)

image description

«سارة» في مدينة الفخار.. «المكان بيساعد على الإبداع» (فيديو)

image description

وزير الرياضة يفتتح 3 ملاعب نجيل صناعى بمركزى شباب فى أسيوط

image description

170 مرشحًا تقدموا بأوراق خوض انتخابات مجلس النواب فى أسيوط

image description

وزير الرياضة يشيد بإمكانيات القرية الأوليمبية بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

بث مباشر.. خالد صلاح يفجر مفاجأة لإعلام تميم

في التاسعة مساءً.. مفاجأة كبيرة للمصريين على «إكسترا نيوز»

حالات كورونا جديدة بمدرستين بالإسكندرية.. والتعليم: اتبعوا النشرات (صور)

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرم المكي

إنفوجراف

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

أيام زمان

المنتصر بالله.. عيّنه مسؤول لـ«التنكيت».. وطلب «زقة» لابنته في «فنون الزمالك»

«3 أحصنة من عبدالعزيز وفاروق طمع في عربيتي».. حكايات إيهاب نافع مع الملوك

«فشلت مع عمر الشريف».. السندريلا تحكي عن فشلها في الوصول للعالمية

«المساجين يطلبونها».. حكاية شهرة «الزعيم» وإسماعيل ياسين في إيطاليا

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

رابط تنسيق تسجيل الرغبات لشهادات المعادلة والقادمين من الخارج

نصيحة مهمة للسيطرة على نوبات القلق

جسم الإنسان ينتج الأجسام المضادة خلال 14 يومًا من التطعيم

أنواع الشاي المفيدة في موسم البرد

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سر الموهبة
ماجد حبته
لبنان.. غاز وألغاز.. ولا حكومة!
ماجد حبته
انتخابات «القرن» الفلسطينية!
د.كريمة الحفناوى
نمو العلاقات الروسية الإفريقية
المزيد

الثقافة

فاروق حسني: 5 جوائز جديدة في الدورة الثانية للمؤسسة

بعد الإعلان عن نشرها.. ما مصير مذكرات نور الشريف؟

سقوط

«بوصلة»