رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 26 سبتمبر 2020 الموافق 09 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: نجاح ثاني مرحلة من التجارب السريرية لمصل كورونا

السبت 26/سبتمبر/2020 - 07:46 م
مصل كورونا
مصل كورونا
أ.ش.أ
طباعة
أعلنت مديرة هيئة الرقابة الصحية في روسيا آنا بوبوفا، اليوم السبت، عن نجاح ثاني مرحلة من التجارب السريرية لمصل فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) الذي يطوره مركز أبحاث "فيكتور" الحكومي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية.

وقالت بوبوفا- في تصريح نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية- إنه "بين 28 و30 سبتمبر ستنتهي مراحل التجارب السريرية التي كانت ناجحة للغاية"، مشيرة إلى أن المتطوعين لا يُظهرون أي نوع من الآثار الجانبية سواء على درجة الحرارة أو غيرها.

وأضافت بوبوفا أنه لا يوجد العديد من الأمصال لفيروس كورونا المستجد في العالم؛ نظرًا لأن تطويرها "عملية معقدة للغاية".

جدير بالذكر أن جهاز الرقابة الروسي لحماية المستهلك أعلن مؤخرًا أنه من المتوقع الانتهاء من إجراء تسجيل مصل فيروس "كوفيد- 19" بحلول 15 أكتوبر.

موضوعات متعلقة

فايلر يصارح الأهلي بحقيقة عرض بيراميدز

القبض على المدرس المتهم بالتحرش بتلميذة فى القاهرة

«الفصل المقلوب» أبرز بنود خطة العام الدراسى الجديد

وفاة الفنان المنتصر بالله بعد صراع مع المرض

الصور

image description

وزير الرياضة يفتتح 3 ملاعب نجيل صناعى بمركزى شباب فى أسيوط

image description

«سارة» في مدينة الفخار.. «المكان بيساعد على الإبداع» (فيديو)

image description

170 مرشحًا تقدموا بأوراق خوض انتخابات مجلس النواب فى أسيوط

image description

وزير الرياضة يشيد بإمكانيات القرية الأوليمبية بجامعة أسيوط

image description

أول عارضة أزياء من قصار القامة: «العالمية هي حلمي» (صور)

الأكثر قراءة

في التاسعة مساءً.. مفاجأة كبيرة للمصريين على «إكسترا نيوز»

حالات كورونا جديدة بمدرستين بالإسكندرية.. والتعليم: اتبعوا النشرات (صور)

حبس نجل حلمي طولان واثنين آخرين فى قضية الـ«فيرمونت»

استجابة لـ«الدستور».. الرئيس يوجه بسرعة علاج الطفلة «روميساء»

إنفوجراف

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

أيام زمان

«اعتقدت أن محمود عبد العزيز كفيفا وكنت أساعده».. داود عبد السيد يكشف كواليس «الكتكات»

«كان معجب بأفلامي».. ذكريات محمد خان مع «سكورسيزي»

«أنا شجرة مثمرة وأزمة السادات حققت لي شهرة بالملايين».. اعترافات فيفي عبده

«محمد منير تصور أن نجاحه الكبير له وحده».. سر الخلاف الكبير بين الكينج ويحيى خليل

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

رابط تنسيق تسجيل الرغبات لشهادات المعادلة والقادمين من الخارج

نصيحة مهمة للسيطرة على نوبات القلق

جسم الإنسان ينتج الأجسام المضادة خلال 14 يومًا من التطعيم

أنواع الشاي المفيدة في موسم البرد

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سر الموهبة
ماجد حبته
لبنان.. غاز وألغاز.. ولا حكومة!
ماجد حبته
انتخابات «القرن» الفلسطينية!
د.كريمة الحفناوى
نمو العلاقات الروسية الإفريقية
المزيد

الثقافة

بعد الإعلان عن نشرها.. ما مصير مذكرات نور الشريف؟

سقوط

«بوصلة»

صبى فى مشهد