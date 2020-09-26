ينطلق خلال الفترة المقبلة موسم جديد من برنامج "أصغر شيف" مع الشيف علاء الشربيني، على شاشة ON كل جمعة في تمام الساعة السابعة مساء.يعد البرنامج أول وأضخم برنامج مسابقات طبخ للأطفال في مصر، حيث يتنافس الأطفال في مواهب الطبخ، ويحصل الفائز من بينهم على لقب "أصغر شيف"، وقرر صناعه عرض موسم جديد بعد نجاح الموسم الأول خلال الفترة الماضية.من جهة أخرى يقدم علاء الشربيني برنامج "أحلى أكلة" ويذاع من السبت إلى الأربعاء من الثانية حتى الثالثة ونصف ظهرًا ويقدم جدول للأكلات بحيث يعرض يوم السبت أسماك والأحد أكلات شعبية والاثنين أكلات للدايت والأطفال والثلاثاء أكلات العزومات والأربعاء مسابقة بين المشاهدين.