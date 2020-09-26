ارتفاع إصابات كورونا في بريطانيا لـ 429 ألفًا

أعلنت بريطانيا اليوم السبت، ارتفاع عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى 41971 بعد تسجيل 34 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأكدت وزارة الصحة البريطانية في بيان صحفي، أنها أحصت 6042 إصابة جديدة بالعدوى الأمر الذي رفع إجمالي الإصابات المؤكدة الى 429277 حالة.وأعلنت الحكومة البريطانية أخيرا تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي في عموم البلاد، وأبرزها الالتزام بارتداء أقنعة الوجه لكل العاملين في المطاعم والمحلات التجارية وسائقي الباصات وسيارات الأجرة فضلا عن المتسوقين ومرتادي الأماكن المغلقة.ومن بين الإجراءات المشددة التي طبقتها الحكومة إغلاق المطاعم والمقاهي أبوابها عند العاشرة مساء (بالتوقيت المحلي) وتأجيل عودة الجماهير لحضور الفعاليات الرياضية، والذي كان مقررا بداية من الشهر المقبل.