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السبت 26 سبتمبر 2020 الموافق 09 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع حصيلة القتلى جراء تحطم طائرة عسكرية في أوكرانيا إلى 26

السبت 26/سبتمبر/2020 - 07:39 م
تحطم طائرة عسكرية
تحطم طائرة عسكرية
وكالات
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ارتفع عدد القتلى جرّاء تحطم طائرة النقل التابعة لسلاح الجو الأوكراني خلال رحلة تدريبية في شرق البلاد إلى 26 شخصا على الأقل، أغلبهم طلاب في مدرسة عسكرية، بحسب آخر حصيلة صدرت السبت.

وأفاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي زار مكان الحادث، في منشور على فيسبوك، أن "أوكرانيا فقدت 26 من أبنائها" معلنا السبت يوم حداد وطني.

وزار الرئيس الناجي الوحيد، الطالب فياتشيسلاف زولوتشفسكي (20 عاما) في مستشفى خاركيف وفق ما ظهر في صورة نشرها زيلينسكي على فيسبوك يظهر فيها المصاب طريح الفراش مع ضمادات على رأسه وإحدى ذراعيه.

وكانت الطائرة المنكوبة تقل 27 شخصًا، بينهم سبعة من أفراد الطاقم و20 طالبا في المعهد الوطني للقوات الجوية الأوكرانية في خاركيف (شرق)، لدى تحطمها الجمعة.

ونجا طالبان من الكارثة في البداية، لكن أحدهما توفي صباح السبت بعدما كانت حالته "خطيرة للغاية"، بحسب وزير الصحة.

وأضاف الرئيس في منشور على فيسبوك: "من الصعب إيجاد كلمات تعبر عن الألم الذي سببته هذه الخسارة"، مشيرًا إلى أن التحقيق جار لتحديد أسباب الحادث بسرعة.

وتحطمت الطائرة وهي من طراز أنتونوف 26 الجمعة، خلال رحلة تدريبية على بعد كيلومترين من قاعدة تشوهيف العسكرية، بالقرب من خاركيف، وفق خدمة الطوارئ.

وبحسب المعلومات الأولية، أبلغ قائد الطائرة عن عطل في أحد المحركات قبل سبع دقائق من تحطمها وطلب القيام بهبوط اضطراري، بحسب بيان صادر عن أجهزة الأمن الأوكرانية.

وأوضح البيان أن الطلاب لم يشاركوا في قيادة الطائرة.

وأكد وزير الدفاع أندريه تاران أن "الطائرة على الأرجح هبطت على جناحها"، بحسب بيان صادر عن وزارته.

وأوضح الوزير أن المعلومات الأولية تشير إلى وجود عطب في إحدى أجهزة الاستشعار في المحرك الأيسر، مضيفا أن النتائج النهائية ستقدم عقب تحليل الصندوقين الأسودين للطائرة.

وأشار إلى أن الطائرة التي صنعت عام 1977، كانت لا تزال قادرة على القيام برحلات لمدة ثلاث سنوات. وأجرت الطائرة ست عمليات إقلاع وخمس عمليات هبوط الجمعة.

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