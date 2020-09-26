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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المشدد 6 سنوات للمتهم بعرض طفل للبيع عبر «فيسبوك»

السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:18 م
محكمة جنايات القاهرة
محكمة جنايات القاهرة
عادل عبد العال
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي بمعاقبة المتهم " باسم.ا" بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه، كما برأت كلا من "هدي.س" و" هبة.ع" في واقعة اتهامهم بالاتجار في البشر بدائرة قسم مصر الجديدة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد احمد الجندي وعضوية المستشارين حسن السيد حسن، ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر محمد فريد، وهاني شحاتة.

وكشف أمر إحالة النيابة العامة للمتهمين إلى محكمة الجنايات أنهم بدائرة قسم مصر الجديدة بمحافظة القاهرة ارتكبوا جريمة الاتجار بالبشر بأن تعاملوا في شخص طبيعي وهو طفل ذكر حديث الولادة بأن قاموا بعرضه للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وواتس اب للحصول على مقابل مادي والمبين قدرا بالأوراق بقصد استغلاله تجاريًا حالة كون المتهمة "هبة.ع" من أصول الطفل المجني عليه، كما استخدموا حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بهدف ارتكاب الجريمة محل الاتهام وهي الاتجار بالبشر.

وأكدت شهادة رائد شرطة ورئيس قسم الاتجار بالبشر بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بأن تحرياته توصلت إلى قيام المتهمين بعرض طفل حديث الولادة نجل المتهمة "هبة.ع" عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وواتس اب فتواصل مع المتهم باسم عن طريق مصدره السري فطلب مقابلا ماديا نظير بيعه وبالتقابل معه تمكن من ضبطه وضبط المتهمة "هدي.س" والطفل.

وبمواجهة المتهمين أقرا له بارتكاب الواقعة واتفاقهما مع المتهمة هبة علي عرض الطفل للبيع للتحصل على مقابل مادي.

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