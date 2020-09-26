بعد الإعلان عن نشرها.. ما مصير مذكرات نور الشريف؟

خلال الأسابيع القليلة الماضية، نشرت بعض وسائل الإعلام المصرية والعربية خبرا مفاده إعلان أسرة الفنان الكبير الراحل نور الشريف عن استعدادها لنشر مذكراته الشخصية، وأن العائلة اتفقت على نشر مذكرات الوالد التي يتحدث فيها بالتفصيل عن حياته بالكامل.. ولكن لم يعلم أحد مصير المذكرات وما إذا كانت ستنشر قريبًا أم لا؟؛ والمفاجأة أنه لا يوجد فى الأصل مذكرات، ولكن ما السبب؟.مى نور الشريف فى اتصال هاتفى معها، أكدت أنه ليس هناك مذكرات ستنشر قريبًا، وأنها لم تصرح بذلك من قبل، وأن كل ما نشر عبر وسائل إعلام فى هذا الصدد غير صحيح بالمرة.وبسؤالها هل ستكتب هى بنفسها أو شقيقتها مذكرات والدها الفنان الكبير الراحل؟، أكدت "مي" لـ"الدستور" بأنه ليس من خططها أو شقيقتها كتابة مذكرات نور الشريف.وعن مصير مخطوطاته، ومشروعاته الفنية التى كان ينوى تصويرها، أوضحت "مي" أن أسرة الفنان الراحل لديها مخطوطاته التى تضمنت مشروعاته الفنية المستقبلية، بل والقديمة التى أنجزت وما لم تنجز بعد."الدستور" سألت "مي" هل إذا تقدم صحفي لأسرة الفنان الراحل لكتابة مذكراته ستوافق الأسرة؟، قالت إن الأمر سيعود الى موافقة والدتها الفنانة الكبيرة بوسى، وشقيقتها أيضًا، وأنه فى حال موافقة الأسرة لا مانع من ذلك خاصة أن هناك بعض الكتاب الصحفيين ممن ألفوا كتبًا عنه صدرت فى بعض المهرجانات الفنية والسينمائية.محمد جابر محمد عبد الله؛ والشهير باسم نور الشريف (28 أبريل 1946 – 11 أغسطس 2015 )، اشتهر بتقديم العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية وكذلك على المسرح، بدأ حياته الفنية عام 1964 قبل تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية وكان الأول على دفعته، وتوفي في يوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2015 بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 69 عاما.