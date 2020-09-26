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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«100 مليون صحة» و«حياة كريمة» تواصل حملاتها بكفرالشيخ (صور)

السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:00 م
100 مليون صحة
100 مليون صحة
عمرو الشامي
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شهدت قرى ومدن محافظة كفرالشيخ، السبت، استمرار حملة مبادرة رئيس الجمهورية «100 مليون صحة» بالمراكز الطبية بالقرى والمدن وعدد من الوحدات الصحية ومبادرة حياة كريمة بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ.

تابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة بقرية الخوالد البلد، بإجراء الكشف الطبي على المرضى وصرف الأدوية مجانًا بعدد من التخصصات منها باطنة وأطفال لمدة يومين بالقرية، وأجرى الكشف على أكثر من 400 متردد، وسيتم استكمال أعمال الكشف الطبي على بقية المترددين غدًا على مقر الحملة.

وأشرفت عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، على أعمال مبادرة رئيس الجمهورية «100 مليون صحة» بالمركز الطبي الحضري والوحدات الصحية، وتوافدت السيدات للكشف المبكر عن سرطان الثدي والتوعية عن الفحص الذاتي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، كما يشهد 182 موقعًا بمراكز المحافظة عن طريق فريق مدرب من الطبيبات والممرضات والرائدات بمواقع الفحص المبدئي، أعمال مبادرة 100 مليون صحة.

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