مبادرات الدولة للحفاظ على صحة المواطنين

مبادرة 100 مليون صحة

مبادرة الكشف عن مرض السمنة والأنيميا والتقزم

مبادرة الكشف عن أمراض الكلى

مبادرة صحة المرأة

مبادرة نور الحياة

مبادرة صحة الأم الحامل

منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مسئولية قيادة مصر، وقد أولى الصحة اهتمامًا واضحًا إيمانًا بأن بناء مصر يبدأ بالاهتمام بصحة أبنائها، وكانت من هنا البداية لطرح عدد من المبادرات القومية لعلاج المصريين خاصة من الأمراض المستوطنة، وما زال الرئيس يطلق المبادرات الإنسانية والصحية لتأهيل النظام الصحي مع توفير الخدمات الصحية للمواطنين بالمجان، وتعميم قانون التأمين الصحى الجديد على جميع محافظات مصر لحماية أبنائها."الدستور" ترصد مبادرات الدولة من أجل حماية صحة المصريين.مبادرة 100 مليون صحة أحد أهم المبادرات الرئاسية للكشف المبكر على ملايين المصريين عن فيروس سي والأمراض الغير سارية، وهي الحملة الأكبر تاريخيًا شارك بها 14 وزارة، ودفعت وزارة التنمية المحلية بنحو 24 ألف شاب متطوع.وهدفت تلك المبادرة إلى الكشف المبكر عن الأمراض المستوطنة بين المصريين وهى فيروس سى والضغط والسكر، وكانت الحملة تمويلها تعدى عشرات الملايين وانتشرت فى جميع محافظات مصر ونواجعها وقراها ومدنها.وانتهى الأمر بشفاء عشرات الآلاف من المرضى بفيروس سى، حيث بدأت الدولة معهم رحلة العلاج بالمجان، الأمر الذى أدى إلى وصول العديد من مرضى هذا الفيروس إلى مصر للحصول على العلاج منخفض الثمن، مقابل وجوده فى أوطانهم بأسعار لا يتمكنون من تحملها.أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن استكمال مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم"، لطلاب المرحلة الابتدائية، يوم 10 من شهر فبراير الماضى بجميع محافظات الجمهورية.وقد تم تشكيل 4249 من الفرق تشمل أطباء وتمريض وأخصائي معمل ومدخلى بيانات للعمل بالمبادرة، وتدريب الفرق وأطباء الصحة المدرسية على طرق الفحص ومكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات، بالإضافة إلى عقد العديد من الندوات التثقيفية لرفع الوعي الصحي وأهمية الغذاء الصحيح عند الطلاب.واستكمالًا لخطة الدولة لحماية صحة المصريين انطلقت مبادرة الكشف عن أمراض الكلى، وتم توفير 3100 جهاز غسيل كلوي و1300 كرسي متحرك، وإحلال وتجديد 100% من أجهزة الفشل الكلوي المتهالكة، كما تم استخدام أحدث الأدوية للعلاج بالمجان، والتعاقد على 9 ملايين مرشح کلی، ويتم توزيعها على المستشفيات ووحدات غسيل الكلى.مبادرة المستشفيات النموذجيةوفي يوليو ٢٠١٨ أطلق السيسي مبادرة المستشفيات النموذجية، بهدف النهوض بالخدمات الصحية لغير القادرين بتجهيز وتشغيل مستشفى نموذجي في كل محافظة ومبادرة قوائم الانتظار، بهدف رفع المعاناة عن آلاف المرضى والقضاء على قوائم الانتظار.أطلق الرئيس السيسي مبادرة صحة المرأة بهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدي وكل الأمراض المتعلقة بالرحم وهشاشة العظام والصحة الإنجابية، وتوعية السيدات من سن 18 إلى 40 عامًا، بكيفية إجراء فحص مبدئي الكشف المبكر عن أورام الثدي.مبادرة نور الحياة هى من أجل مكافحة وعلاج أمراض ضعف البصر وفقدان البصر، بتخصيص مليار جنيه من صندوق تحيا مصر، لتنفيذ المبادرة في جميع المحافظات للكشف بالمجان.انطلقت مبادرة صحة الأم الحامل لسلامة الأجيال من الأمراض الوراثية والنادرة، وهى مبادرة مستدامة لحماية الأطفال المولودين حديثًا في جميع المحافظات. هذا بالإضافة إلى الكشف المبكر عن الأمراض المنتقلة من الأم الحامل إلى طفلها، مثل أمراض "الزهري وفيروس بي"، وتقديم الكشف والعلاج بالمجان، لضمان سلامة الأجيال القادمة من الأمراض خاصة الوراثية والنادرة.