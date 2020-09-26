إعانات مالية لـ 250 أسرة من الأكثر احتياجًا فى كفر الشيخ

صدّق اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على قرار تخصيص إعانة مالية من وزارة الأوقاف للأسر الأكثر احتياجًا بالمحافظة، لدعم تلك الفئة التي تضررت من تداعيات فيروس كورونا المستجد.أضاف نور الدين أن ذلك يأتي للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل هذه الفئة فى ضوء الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ لترشيح 250 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا.ويأتي القرار إسهامًا من وزارة الأوقاف في التخفيف عن الأسر الأكثر احتياجًا في ظل الظروف الراهنة، وذلك في إطار الدور المجتمعي للوزارة واهتمامها بمساعدة الأسر المتضررة من آثار فيروس كورونا.