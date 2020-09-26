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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

إطلاق النسخة العربية لأغنية «صاروخ للقمر» بصوت كارمن سليمان

السبت 26/سبتمبر/2020 - 06:58 م
كارمن سليمان
كارمن سليمان
دعاء عبد المقصود
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كشفت الفنانة كارمن سليمان عن أحدث أعمالها، بالتعاون مع شركة نتفليكس وهي أغنية "صاروخ للقمر" من فيلم الرسوم المتحركة "فوق القمر" والتي تم طرحها على المنصات الرقمية.

الجدير بالذكر أن فيلم "فوق القمر" سيتم طرحه بالدبلجة العربية واللهجة المصرية، وهو أحد أعمال "غلين كين" صانع الأفلام ومبدع الرسوم المتحركة والفائز بجائزة الأوسكار.

وتدور أحداث الفيلم حول فتاة شابة مشرقة، وشغوفة بالعلم، تقوم ببناء سفينة صاروخية إلى القمر لإثبات وجود آلهة القمر الأسطورية، حيث ينتهي بها الأمر في مهمة غير متوقعة، وتكتشف أرضًا غريبة الأطوار من المخلوقات الخيالية، فوق القمر هي مغامرة موسيقية مبهجة حول المضي قدما، واحتضان ما هو غير متوقع، وقوة الخيال.

الفيلم سيتم طرحه يوم 23 أكتوبر المقبل، وهو من إخراج غلين كين الحائز على جائزة أوسكار (Dear Basketball) وإنتاج جيني ريم (Dear Basketball)، بيلين تشو (Abominable) ومن تأليف الكاتب أودري ويلز (The Hate U Give) مساعد مخرج: جون كارس الحائز على جائزة أوسكار (Paperman).

والفيلم حائز على جائزة أوسكار ستيفن برايس (Gravity) ومن بطولة كاثي أنج (فاي فاي)، فيليبا سو (تشانغ)، روبرت ج. تشيو (تشين)، كين جونغ (جوبي)، جون تشو (الأب)، روثي آن مايلز (الأم)، مارجريت تشو (العمة لينغ)، كيميكو جلين (العمة مي)، أرت بتلر (العم)، وساندرا أوه (السيدة تشونغ).

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