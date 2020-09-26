18 مرشحًا لنواب 2020 يتقدمون بأوراقهم في بني سويف

أغلقت اللجنة العليا لتلقي طلبات المرشحين الراغبين في خوض انتخابات مجلس النواب 2020 بمحكمة بنى سويف الابتدائية، السبت، في اليوم الأخير، لتلقّي أوراق المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب بدوائر المحافظة الأربع عن المقاعد الفردية الثمانية التي خُصصت لبني سويف.وتقدم اليوم 18 مرشحًا بأوراقهم إلى اللجنة، السبت، ليرتفع أعداد المرشحين المحتملين والذين تقدموا بأوراقهم إلى 103 مرشحين بواقع 27 مرشحًا بالدائرة الأولى بندر ومركز بنى سويف، والتي خٌصص لها مقعدين، و37 مرشحًا بالدائرة الثانية ناصر والواسطى التي خصّص لها مقعدين، و٨ مرشحين بالدائرة الثالثة إهناسيا التي خُصص لها مقعد واحد، و٣١ مرشّحًا بالدائرة الرابعة فى ببا والفشن وسمسطا، والتي خُصص لها 3 مقاعد.وخصص لمحافظة بني سويف 16 مقعدًا بمجلس النواب منهم 8 بالقائمة المغلقة و8 بالنظام الفردي، بعد تقسيم المحافظة لـ4 دوائر فردية، الدائرة الأولى مقرها "مركز وبندر بني سويف" ومخصص لها "مقعدين" والدائرة الثانية مقرها "مركزي ناصر والواسطى" ومخصص لها "مقعدين" والدائرة الثالثة مقرّها "مركز ومدينة إهناسيا" ومخصّص لها "مقعد واحد" والدائرة الرابعة مقرها مراكز "ببا والفشن وسمسطا ومخصص لها 3 مقاعد.