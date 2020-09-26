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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أبوقير للأسمدة تضخ 16 مليون شيكارة لوزارة الزراعة بسعر التكلفة

السبت 26/سبتمبر/2020 - 10:36 م
أبو قير للأسمدة
أبو قير للأسمدة
سيد ابراهيم
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أكد الكيميائي سعد أبوالمعاطي، رئيس مجلس إدارة شركة أبوقير للأسمدة، قيام الشركة خلال العام المالى الحالي بضخ نحو 16 مليون شيكارة من الأسمدة بأنواعها المختلفة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بسعر التكلفة وبُفرصة بديلة تقدر بنحو 814 مليون جنيه تقريبًا، علاوة على تصدير كمية من الأسمدة المختلفة وتوفير نحو 266 مليون دولار حصيلة الصادرات خلال هذا العام مع غزو أسواق جديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة برئاسة المهندس طارق الملا، وزير البترول، لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالي 2019_2020.

أشار رئيس أبوقير للأسمدة إلى تنفيذ برامج الإحلال والتجديد الشامل لمصانعها التي تمت وفق استراتيجية للتصنيع المحلي لمعظم المعدات المستخدمة لأول مرة، وتنفيذ برنامج للتحول الرقمي ضمن برنامج تطوير وتحديث الشركة من خلال تعميم الأنظمة الإلكترونية في جميع تعاملات الشركة الداخلية والخارجية وتحويلها بالكامل إلى شركة رقمية وتنفيذ برنامج إدارة الموارد والأصول ERP، علاوة على استمرار برامج تأهيل الكوادر العاملة من خلال برنامج تأهيل للكوادر الشّابة لإعدادها للقيادة مستقبلًا وإعادة تأهيل العمالة لزيادة كفاءتها.

أشار إلى المشروعات الجديدة حيث سيجرى البدء في الخطوات التنفيذية لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع اليوريا أبوقير (3) من 1925 إلى 2370 طن/ يوم أي بنحو 154 ألف طن سنويًا من اليوريا المحببة وبتَمويل بنكي 100%، مؤكدًا أنه جار الاتفاق على خطوات تنفيذ مشروع الميثانول والأمونيا بطاقة إنتاجية سنوية مليون طن ميثانول و400 ألف طن أمونيا على مساحة 1.6 مليون متر مربع بالمنطقة الاقتصادية داخل ميناء السخنة وبمُساهمة من شركات أبوقير للأسمدة وحُلوان للأسمدة والأهلي كابيتال القابضة ومُساهمون آخرون وبتكلفة استثمارية 1.6 مليار دولار، علاوة على المشروعات الداعمة للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، مشيرًا في هذا الإطار إلى تشغيل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي zero liquid discharge أكبر مشروع من نوعه على البحر المتوسط وبتُكنولوجيا حديثة ترشيدًا لاستخدام المياه، وسيتم البدء في الخطوات التنفيذية لمشروع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

في الختام أشاد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية بشركة أبوقير للأسمدة كشركة وطنية متميزة وطَالبها بالاستمرار في جهود زيادة الإنتاج والتسويق داخليًا وخارجيًا والتركيز على مشروعات الإحلال والتجديد وتطوير المصانع.

ووافقت الجمعية على توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 1.2 جنيه للسهم عن أرباح العام المالي 2019/ 2020، كما تم تجديد الثقة في مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها 3 سنوات.

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