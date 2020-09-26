غرق طفلين شقيقين في مصيف بلطيم

لقى طفلان مصرعهما غرقا وإنقاذ 4 آخرين في مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، ونقل المصابين إلى مستشفى برج البرلس المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم إيداع جثة الطفلين في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.وأكد مصدر بمدينة مصيف بلطيم، لـ"الدستور"، أن الحادث وقع بشاطئ النرجس الذي يعد أحد أشهر الشواطئ بالمصيف، لافتًا إلى أن الغريقين هما أشقاء ويقيمان بمركز الحامول، وكانا في المصيف برفقة أهليتهما للتنزه.أضاف المصدر أن الغريقين هما: "علي.م.ن"، 9 أعوام، وشقيقته "فاطمة.م.ن"، 8 سنوات، وتم إيداع جثتهما بمشرحة مستشفى برج البرلس المركزي.