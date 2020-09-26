«صحة مطروح»: تفعيل المبادرات الرئاسية لخدمة المواطنين بالقرى

قال الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن المبادرات الرئاسية الصحية تم تفعيلها بصورة كاملة على مستوى مدن ومراكز المحافظة، لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين، خاصة في القري والنجوع تحت إشراف يومي من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.أضاف وكيل وزارة الصحة، أنه تم الكشف عن الأمراض المزمنة وفيروس C وصحة المرأة وضعف السمع عند الأطفال، حيث يتم صدور قرارات العلاج على نفقة الدولة خلال 24 ساعة للأمراض المزمنة.وتابع: أن هناك قوافل للكشف المبكر عن أورام الثدي للفئة المستهدفة بداية من سن 35 سنة، حيث تقوم القوافل بالانتقال إلى جميع مدن ومراكز وقرى المحافظة تباعًا.أكد أنه عند تطعيم الأطفال يتم فحصهم للاكتشاف المبكر لضعف السمع وعلاجه على الفور، لافتًا إلى أنه يتم إدراج الكشف ضمن التطعيمات الإجبارية التي أقرّتها وزارة الصحة للمواليد.وأشار إلى أن العمل في القوافل الطبية المجانية (حياة كريمة) التي أطلقها رئيس الجمهورية مستمرة في عملها في القري والنجوع؛ للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا والكشف عليهم وصرف العلاج بالمجان.وتابع: أن مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي انطلقت من خلال 25 فريقا طبيًا، 15 ثابتًا، و10 متحركة مؤكدًا أن المستهدف هو الكشف على 100 ألف حالة من مواطني مطروح.