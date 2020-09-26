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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر تسجل أدنى إصابات بكورونا منذ شهور

السبت 26/سبتمبر/2020 - 06:55 م
كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر
أ.ش.أ
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واصلت أعداد الحصيلة اليومية للإصابات بفيروس كورونا بالجزائر تراجعها، حيث أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار، اليوم السبت، تسجيل 160 حالة إصابة جديدة في أدنى حصيلة يومية منذ شهور.

وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي إن عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد ارتفع إلى 50 ألفا و914 مصابا، و1711 حالة وفاة، بعد تم تسجيل 160 حالة إصابة جديدة، في أقل حصيلة يومية للإصابات منذ أشهر، و4 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 35 ألفا و756 حالة.

وأضاف فورار أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 26 مريضا بالعناية المركزة.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وكانت السلطات الجزائرية قد خففت حظر التجوال المفروض بسبب الكورونا ليصبح من 11 مساء إلى 6 صباحا في 18 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 30 ولاية أخرى وذلك حتى نهاية سبتمبر الجاري.

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