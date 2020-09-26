رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 26 سبتمبر 2020 الموافق 09 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مانع طبي» يُبعد 5 مرشحين لنواب 2020 في المنوفية

السبت 26/سبتمبر/2020 - 07:04 م
المنوفية
المنوفية
ولاء القاضى
طباعة
أعلنت اللجنة الطبية بالمنوفية، برئاسة الدكتور هاني فهمي، مدير القومسيون الطبى للجنة الانتخابات البرلمانية، نتيجة الكشف الطبى لمرشّحي انتخابات مجلس النواب 2020 بالمحافظة السبت، حيث جاءت نتائج 5 مرشحين بأن لديهم مانعًا طبيًّا، بعد أن أجرى 338 مرشّحًا محتملًا لانتخابات مجلس النواب الكشف الطبي بمستشفيات المنوفية.

أغلقت لجنة استقبال أوراق الترشح لانتخابات النواب في المنوفية أبوابها في اليوم الأخير للترشّح الذي حددته اللجنة العليا للانتخابات، وبلغ إجمالي المرشحين 175 مرشحًا.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، أصدرت القرار رقم 60 لسنة 2020، بشأن تحديد المحاكم المختصة بتلقي طلبات أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، والمتضمن تخصيص 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستقبال المرشحين بالنظام الفردي، و4 محاكم ابتدائية للمرشحين بنظام القائمة.

موضوعات متعلقة

«شكرى» يؤكد دعم مصر لجهود تعزيز التعاون الجنوب جنوب والقضاء على الفقر

وفاة الفنان المنتصر بالله بعد صراع مع المرض

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2020 للاستعلام عن نتيجة الثانوية دور ثان

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرم المكي

الصور

image description

وزير الرياضة يفتتح 3 ملاعب نجيل صناعى بمركزى شباب فى أسيوط

image description

170 مرشحًا تقدموا بأوراق خوض انتخابات مجلس النواب فى أسيوط

image description

وزير الرياضة يشيد بإمكانيات القرية الأوليمبية بجامعة أسيوط

image description

أول عارضة أزياء من قصار القامة: «العالمية هي حلمي» (صور)

image description

وزير الشباب والرياضة يكرم الفائزين فى ماراثون الدراجات بأسيوط

الأكثر قراءة

استجابة لـ«الدستور».. الرئيس يوجه بسرعة علاج الطفلة «روميساء»

حبس نجل حلمي طولان واثنين آخرين فى قضية الـ«فيرمونت»

حالات كورونا جديدة بمدرستين بالإسكندرية.. والتعليم: اتبعوا النشرات (صور)

القبض على المدرس المتهم بالتحرش بتلميذة فى القاهرة

إنفوجراف

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

أيام زمان

«اعتقدت أن محمود عبد العزيز كفيفا وكنت أساعده».. داود عبد السيد يكشف كواليس «الكتكات»

«كان معجب بأفلامي».. ذكريات محمد خان مع «سكورسيزي»

«أنا شجرة مثمرة وأزمة السادات حققت لي شهرة بالملايين».. اعترافات فيفي عبده

«محمد منير تصور أن نجاحه الكبير له وحده».. سر الخلاف الكبير بين الكينج ويحيى خليل

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

رابط تنسيق تسجيل الرغبات لشهادات المعادلة والقادمين من الخارج

نصيحة مهمة للسيطرة على نوبات القلق

جسم الإنسان ينتج الأجسام المضادة خلال 14 يومًا من التطعيم

أنواع الشاي المفيدة في موسم البرد

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتخابات «القرن» الفلسطينية!
د.كريمة الحفناوى
نمو العلاقات الروسية الإفريقية
مؤمن المحمدي
الدورى العشوائى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسنين مخلوف.. مُصلح يُعهد إليه بجلائل الأعمال
المزيد

الثقافة

وفاة الناشر السوري رياض الريس عن عمر 83 عامًا

«في البدء كان الحب».. رواية جديدة لمنال جلال عن دار المعارف

القومي للمسرح ينعي الراحل المنتصر بالله

استعدادات هيئة الكتاب لمعرض الإسكندرية (صور)