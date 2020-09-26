«مانع طبي» يُبعد 5 مرشحين لنواب 2020 في المنوفية

أعلنت اللجنة الطبية بالمنوفية، برئاسة الدكتور هاني فهمي، مدير القومسيون الطبى للجنة الانتخابات البرلمانية، نتيجة الكشف الطبى لمرشّحي انتخابات مجلس النواب 2020 بالمحافظة السبت، حيث جاءت نتائج 5 مرشحين بأن لديهم مانعًا طبيًّا، بعد أن أجرى 338 مرشّحًا محتملًا لانتخابات مجلس النواب الكشف الطبي بمستشفيات المنوفية.أغلقت لجنة استقبال أوراق الترشح لانتخابات النواب في المنوفية أبوابها في اليوم الأخير للترشّح الذي حددته اللجنة العليا للانتخابات، وبلغ إجمالي المرشحين 175 مرشحًا.كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، أصدرت القرار رقم 60 لسنة 2020، بشأن تحديد المحاكم المختصة بتلقي طلبات أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، والمتضمن تخصيص 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستقبال المرشحين بالنظام الفردي، و4 محاكم ابتدائية للمرشحين بنظام القائمة.