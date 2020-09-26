175 مرشحًا للنواب يتقدمون للجنة الانتخابات بالمنوفية

أغلقت لجنة استقبال أوراق الترشح لانتخابات النواب في المنوفية أبوابها في اليوم الأخير للترشّح، والذي حددته اللجنة العليا للانتخابات، وبلغ إجمالي المرشحين 175 مرشحًا.وتقسم العدد الإجمالي للمرشحين على الدوائر بحيث تقدم في الدائرة الأولى 36 مرشحا، وفِي الدائرة الثانية 34 مرشحًا، والدائرة الثالثة 31، وفِي الدائرة الرابعة تقدم 24 مرشحًا وفِي الدائرة الخامسة 23 مرشحًا وتقدم في الدائرة السادسة 27 مرشحًا، ولا تزال اللجنة تفحص أوراق المتقدمين لانتخابات مجلس النواب.وتقدم في اليوم الأخير لغلق 24 مرشحًا أبرزهم النائب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، النائب محمود محيي الدين، عضو مجلس النواب ونبيل شاهين، عضو مجلس النواب عن دائرة منوف.وتقسّم العدد الإجمالي للمرشحين على الدوائر بحيث تقدم في الدائرة الأولى 36 مرشحًا، وفِي الدائرة الثانية 34 مرشحًا، والدائرة الثالثة 31، وفِي الدائرة الرابعة تقدم 24 مرشحًا وفِي الدائرة الخامسة 23 مرشحًا وتقدم في الدائرة السادسة 27 مرشحًا، ولا تزال اللجنة تفحص أوراق المتقدمين لانتخابات مجلس النواب.