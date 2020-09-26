رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 26 سبتمبر 2020 الموافق 09 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مبادرة رئاسية للكشف عن سرطان مبكر للثدي بكفر الشيخ

السبت 26/سبتمبر/2020 - 06:36 م
سرطان سرطان الثدي
سرطان سرطان الثدي
عمرو الشامي
طباعة
انطلقت المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة لدعم صحة المرأة بمحافظة كفر الشيخ، حيث بدأت عمليات حملة الفحص الذاتي والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية لمواطني المحافظة.

وأكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه تم فحص 38 ألف سيدة، في 182 موقعا بجميع مراكز المحافظة، مشيرة إلى أن الحملة تأتي في إطار تنفيذ برنامج "دعم صحة المرأة" بالمحافظة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

أضافت سلام أن الحملة استهدفت دعم صحة المرأة بالكشف المبكر عن إصابات سرطان الثدي وعلاجه للسيدات من عمر 18 عامًا فأكثر، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

موضوعات متعلقة

فايلر يصارح الأهلي بحقيقة عرض بيراميدز

وفاة الفنان المنتصر بالله بعد صراع مع المرض

السيسى يوجه بالتوسع فى تطبيق نظام الرى الحديث للأراضى الزراعية

«شكرى» يؤكد دعم مصر لجهود تعزيز التعاون الجنوب جنوب والقضاء على الفقر

الصور

image description

وزير الرياضة يفتتح 3 ملاعب نجيل صناعى بمركزى شباب فى أسيوط

image description

170 مرشحًا تقدموا بأوراق خوض انتخابات مجلس النواب فى أسيوط

image description

وزير الرياضة يشيد بإمكانيات القرية الأوليمبية بجامعة أسيوط

image description

أول عارضة أزياء من قصار القامة: «العالمية هي حلمي» (صور)

image description

وزير الشباب والرياضة يكرم الفائزين فى ماراثون الدراجات بأسيوط

الأكثر قراءة

استجابة لـ«الدستور».. الرئيس يوجه بسرعة علاج الطفلة «روميساء»

حبس نجل حلمي طولان واثنين آخرين فى قضية الـ«فيرمونت»

حالات كورونا جديدة بمدرستين بالإسكندرية.. والتعليم: اتبعوا النشرات (صور)

القبض على المدرس المتهم بالتحرش بتلميذة فى القاهرة

إنفوجراف

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

أيام زمان

«اعتقدت أن محمود عبد العزيز كفيفا وكنت أساعده».. داود عبد السيد يكشف كواليس «الكتكات»

«كان معجب بأفلامي».. ذكريات محمد خان مع «سكورسيزي»

«أنا شجرة مثمرة وأزمة السادات حققت لي شهرة بالملايين».. اعترافات فيفي عبده

«محمد منير تصور أن نجاحه الكبير له وحده».. سر الخلاف الكبير بين الكينج ويحيى خليل

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

رابط تنسيق تسجيل الرغبات لشهادات المعادلة والقادمين من الخارج

نصيحة مهمة للسيطرة على نوبات القلق

جسم الإنسان ينتج الأجسام المضادة خلال 14 يومًا من التطعيم

أنواع الشاي المفيدة في موسم البرد

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتخابات «القرن» الفلسطينية!
د.كريمة الحفناوى
نمو العلاقات الروسية الإفريقية
مؤمن المحمدي
الدورى العشوائى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسنين مخلوف.. مُصلح يُعهد إليه بجلائل الأعمال
المزيد

الثقافة

وفاة الناشر السوري رياض الريس عن عمر 83 عامًا

«في البدء كان الحب».. رواية جديدة لمنال جلال عن دار المعارف

القومي للمسرح ينعي الراحل المنتصر بالله

استعدادات هيئة الكتاب لمعرض الإسكندرية (صور)