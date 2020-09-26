مبادرة رئاسية للكشف عن سرطان مبكر للثدي بكفر الشيخ

انطلقت المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة لدعم صحة المرأة بمحافظة كفر الشيخ، حيث بدأت عمليات حملة الفحص الذاتي والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية لمواطني المحافظة.وأكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه تم فحص 38 ألف سيدة، في 182 موقعا بجميع مراكز المحافظة، مشيرة إلى أن الحملة تأتي في إطار تنفيذ برنامج "دعم صحة المرأة" بالمحافظة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.أضافت سلام أن الحملة استهدفت دعم صحة المرأة بالكشف المبكر عن إصابات سرطان الثدي وعلاجه للسيدات من عمر 18 عامًا فأكثر، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.