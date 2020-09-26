8 وفيات و538 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، مساء اليوم السبت، تسجيل البلاد لـ 538 إصابة و8 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضح المركز في بيانه عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، أنه تسلم أمس الجمعة 1900 عينة من المختبرات المختلفة في البلاد، وكانت النتائج بعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR، عدد 1362 عينة سالبة، و538 عينة موجبة بينها، 404 جديدة و134 مخالطة.وأشار المركز إلى أن إجمالي الإصابات "العدد التراكمي" منذ بدء تفشي فيروس كورونا في مارس الماضي وصل إلى 31،828، بينها 13497 حالة نشطة والمتعافين 17832 والوفيات 499.