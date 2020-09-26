رئيس وزراء السودان: النظام البائد أسهم فى تفاقم الأزمة الاقتصادية

قال الدكتورعبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، إن الاقتصاد السوداني يعاني من تدهور حاد في مؤشرات الاقتصاد الكلي منذ انفصال جنوب السودان.وأشار حمدوك - فى جلسة العمل الثانية للمؤتمر الاقتصادى الأول بعنوان "الإطار العام للدولة التنموية الديمقراطية الاقتصادية الشاملة" - إلى أن النظام البائد أسهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية من خلال سوء إدارته لفترة الطفرة النفطية وعدم الاستفادة منها عن طريق تنويع واستدامة الاقتصاد ما قاد إلى كثير من الاختلالات الهيكلية التى أفضت إلى تدهور الوضع الاقتصادي والسياسي والأمني، مما انعكس علي كفاءة الإنتاج الزراعي والصناعي.وتابع: إن أهم التحديات التى تواجه الاقتصاد السوداني تتمثل فى تدهور الأوضاع المالية وتراجع مؤشرات القطاع الخارجي.. بالإضافة الى معدلات التضخم الجامحة والتحديات الماثلة فى الدين الخارجي للسودان بجانب ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مؤشرات التنمية البشرية والتحديات المتعلقة بالفيدرالية المالية والتفاوت بين الأقاليم وأوضاع النازحين، مشيرا إلى التحديات المتعلقة بالحوكمة وضعف المؤسسات.