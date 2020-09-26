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السبت 26 سبتمبر 2020 الموافق 09 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المعارضة التركية تنتصر على أردوغان في استفتاء سبتمبر

السبت 26/سبتمبر/2020 - 06:42 م
أردوغان
أردوغان
آية حسني
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أظهر استطلاع للرأي خاص بشهر سبتمبر، تقدم تحالف الأمّة المكون من حزبي المعارضة -حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير- على حساب حزب العدالة والتنمية، برئاسة رجب طيب أردوغان، وفقا لما أعلنته شركة ماك لاستطلاعات الرأي والاستشارات في تركيا.

وبلغت نسبة من يؤيدون تحالف الأمة 45%، في حين ظل تحالف الجمهور عند 42%. إلى جانب ذلك، بلغت نسبة الذين يريدون تحالفًا جديدًا 8%، بينما لم يقرر 5% وجهتم بعد، حسبما أفاد الاستطلاع الذي نشره موقع المعارضة التركية "تركيا الآن"، اليوم السبت.

وأشارت «ماك» إلى استطلاع آخر بشأن المرشح الرئاسي السابق، محرم إينجه، تم خلاله طرح السؤال على المشاركين: «ماذا سيكون توجهك الانتخابي حالما أنشأ محرم إنجه حزبًا سياسيًا جديدًا في ظل وجود أحزاب قائمة؟»، وبلغت نسبة من قالوا لن أصوت بالتأكيد 75%، في حين بلغت نسبة المترددين 17%، بينما لم تتجاوز نسبة من ينتوون التصويت إيجابيًا 3%، أما أولئك الذين قالوا: «قد يتغير التصويت حسب الظروف وقت الانتخابات» بلغت نسبتهم 5%.

يذكر أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا برئاسة أردوغان، يعاني انخفاضا في شعبيته خلال الفترة الأخيرة بسبب سياسته الخارجية العدائية، بالإضافة إلى تدهور الاقتصاد التركي وانخفاض سعر العملة الوطنية، وفقدان ثقة الأتراك في وعود أردوغان المتتالية بالتحسن.

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