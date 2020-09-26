عزة لبيب تناشد كُتَّاب الدراما بالاهتمام بتاريخ الفنانين الكبار

وجهت الفنانة عزة لبيب نداءً لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، مطالبة إياها بعقد اتفاقات مع التليفزيون المصرى وبعض القنوات الخاصة المهتمة بالمسرح، حتى يتسنى لهم تصوير المسرحيات التى تعرض حاليًا فى المسرح القومى والمسارح الأخرى حتى يشاهدها أكبر عدد من الجمهور.ونوهت بأنه لا يوجد أرشيف حالى للعديد من المسرحيات التى قام بها نجوم كبار، مما يعد خسارة كبيرة للتراث المصرى والأجيال القادمة.كما ناشدث كتاب الدراما بالاهتمام بكتابة أدوار كبيرة تليق بتاريخ الفنانين الكبار، حيث لا يصح أن تعرض عليهم أدوار شرف.. رافضة حجة الجمهور عايز كده.جاء ذلك خلال لقائها مع الإعلامية معتزة مهابة فى البرنامج الذى يعرض على اليوتيوب "ضيوف معتزة".