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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظة المنيا يشهد مبادرة «مراكب النجاة» الرئاسية

السبت 26/سبتمبر/2020 - 06:38 م
أسامة القاضي
أسامة القاضي
المنيا ـ على حسين
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شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، السبت، أعمال التدريب الذي تنظمه وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتعاون مع محافظة المنيا، ضمن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم عام 2019.

جاء ذلك بحضور الدكتور وائل فراج، ممثل وزارة الهجرة ودكتورة منال أبوسمرة مقرر المجلس القومي للمرأة والدكتورة إيمان الشريف، استشاري التدريب والتنمية البشرية بالمحافظة، حيث يستهدف التدريب على مدار يومين 400 رائدة ريفية و162 شابا وفتاة.

وأوضح محافظ المنيا أن الرئيس السيسي أطلق مبادرة «مراكب النجاة» كمُبادرة قومية لبناء الوعي، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة، والعمل على إبراز جهود الدولة في توفير فرص عمل وإيجاد بدائل للحد من هذه الظاهرة.

وذكر المحافظ أن الرائدات الريفيات بما يمتلكه من خبرات وعلاقات داخل القري عليهم دور كبير في حمل تلك الأمانة ونشر التوعية تجاه تلك القضية الهامة، بالتوازي مع توفير بدائل للعمل الحر، من خلال توفير مشروعات صغيرة ومتوسطة للأهالي داخل تلك القرى، حيث تعمل المحافظة من خلال عدة مبادرات أطلقتها على توفير مشاريع خاصة للاهالي تدر دخلا لهم وتكون مصدرا للرزق، وذلك من خلال قروض برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجهاز شباب الخريجين بالمحافظة.

كما أكد المحافظ استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم والتعاون للخروج بكامل الاستفادة من مبادرة «مراكب النجاة» بما يضمن الحفاظ على شباب المحافظة من مهالك الهجرة غير الشرعية، قائلا: نحن أولى بأبنائنا وبجُهدهم لخدمة وطنهم والمشاركة في تنمية حقيقية.

وأكدت الدكتورة منال أبوسمرة، مقرر المجلس القومي للمرأة، أن الرائدات الريفيات هن الذراع الأهم في تنفيذ تلك المبادرة للوصول للأهالي في القرى، من خلال حملات طرق الأبواب، ومؤكدة دعم المجلس لهذه المبادرة المهمة، وتوظيف كافة جهود وإمكانات المجلس لنشر التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وإبراز جهود الدولة في توفير فرص عمل وإيجاد بدائل للحد من هذه الظاهرة.

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