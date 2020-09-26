30 وفاة و461 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

أعلنت السعودية، اليوم السبت، عن تسجيل 30 حالة وفاة و461 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وقالت وزارة الصحة السعودية في التقرير اليومي حول مستجدات الفيروس إن حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 4655 متوفى و332790 مصابًا.وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي ارتفع ليصل إلى 316405 حالات بعد تسجيل 769 حالة شفاء جديدة.