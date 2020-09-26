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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: 68 وفاة و4270 إصابة بكورونا

السبت 26/سبتمبر/2020 - 05:25 م
كورونا في العراق
كورونا في العراق
وكالات
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أعلن العراق، اليوم السبت، تسجيل 68 حالة وفاة و4270 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19)، ليرتفع معها اجمالي الاصابات في عموم العراق بما فيه محافظات إقليم كردستان الى 345969 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة العراقية في بيان أن العاصمة بغداد نالت الحصة الأكبر من الإصابات بـ 1431 اصابة، مشيرة إلى أنها سجلت كذلك 68 حالة وفاة بينها 6 وفيات في بغداد والبقية موزعة في 14 محافظة اخرى فيما تماثل للشفاء 3652 مريضا من 16 محافظة.

وترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للمصابين بالمرض في عموم العراق، بما في ذلك محافظات إقليم كردستان إلى 345969 إصابة توفي منهم 8935 وتماثل للشفاء 276918 حالة.

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