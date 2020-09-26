جامعة سوهاج تكشف أسباب حريق بئر مياه بقرية بيت خلاف

وضمّت اللجنة:

الاحتمال الأول:

الاحتمال الثاني:

شكّل الدكتور أحمد عبدالمنعم، رئيس الجامعة، لجنة من كلية العلوم بقسمي "الجيولوجيا والكيمياء" لمعرفة سبب اشتعال نيران في بئر مياه، بالمنطقة الصحراوية بقرية بيت خلاف دائرة مركز شرطة جرجا، وذلك بناءً على تكليف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.1-الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، أستاذ المياه الجوفية بقسم الجيولوجيا ورئيس الجامعة.2- الدكتور كمال محمد السيد خليل، أستاذ الكيمياء الغير عضوية بقسم الكيمياء وعميد كلية العلوم.3- الدكتور عبدالباسط محمد أبوضيف، أستاذ الجيوفيزياء بقسم الجيولوجيا ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.4- الدكتور فاروق عبدالرحمن محمود، أستاذ الجيوفيزياء المتفرغ بقسم الجيولوجيا.5- الدكتور توفيق محمد مهران، أستاذ الرسوبيات المتفرغ بقسم الجيولوجيا.وزارت اللجنة، السبت، الموقع على الطبيعة لمعاينة الحدث على الطبيعة، وبعد المعاينة أشارت اللجنة إلى أن المنطقة التي يقع فيها البئر تحتوى على نوعين من التكوينات الصخرية تتراوح أعمارها بين:-1- الزمن الثالث (الأيوسين) ويتآلف من صخور الحجر الجيري الأحفوري وهى رسوبيات من أصل بحري، وتتكون من رواسب جيرية سميكة تحوى العديد من الشقوق والكسور، ويتراوح سمكها ما بين 130 و200 مترًا.2- تتابع الزمن الرابع (البليو- بليستوسين)، وتشمل متكون أرمنت ويتألف من فتاتيات سليسية دقيقة (الرمل، الغرين، الطين)، يتداخل معها رواسب رملية متوسطة إلى خشنة الحبيبات تزداد في السمك إلى أسفل، ويعلوها غطاء من الحجر الجيري الكيميائي (الترافرتين) وهى رسوبيات تكونت في بحيرات ضحلة أثناء مراحل تكون نهر النيل، ويتراوح سمكها ما بين 100 و200 متر.وأوضحت اللجنة أن دراسة أجريت سنة 2001 على منطقة غرب سوهاج ابتداءً من الكوامل شمالا إلى أولاد سلامة جنوبا عن طريق فريق عمل من قسم الجيولوجيا، تبين من الدراسة احتمالية تواجد خزانات بترولية، نظرًا حوض ترسيبي عميق حيث إن سمك الغطاء الرسوبي يتراوح ما بين 1200 إلى 1500م، وكذلك وجود تراكيب جيولوجية تحت سطحية مثل الفوالق العادية والطّيات المحدبة التي تعتبر من اهم المصايد البترولية.وذكرت اللجنة، أن النيران اشتعلت في غاز كان متواجدا تحت ضغط مع وجود كميات من المياه المحيطة به، كما أوضحت اللجنة أن هناك احتمالين لوجود هذا الغازهو تسرب غازي من مكمن هيدروكربونات، واحتمالية تواجده في صخور الطفلة الزيتية التي تتبع متكون الداخلة التابعة للزمن الطباشيري العلوي والتي تقع على عمق 600 إلى 800 متر تقريبا، ويحدث تسرب إلى أعلى خلال الشقوق والفواصل في الصخور التي تعلوه وتتجمع في طبقات الحجر الرملى الخاصة بالزمن الرابع إلى أن وصل إلى الموقع المشار إليه وهو بالتالي غاز من أصل بترولي ولا بد أن يتكون من الغازات البترولية الطبيعية.هو غاز ناتج عن تحلل مواد نباتية وأشجار دفنت من ملايين السنين على عمق حوالى 200 متر تحت سطح الأرض وهو غاز الميثان CH4 المصاحب للرواسب الفحمية، وهو غاز سريع الاشتعال، وعندما كانت البريمة تحفر وصلت درجة الحرارة إلى أكثر من 50 درجة مئوية، علاوة على الحرارة الناتجة عن الاحتكاك، أدت إلى انفجار هذا الغاز، كما يحدث في مناجم الفحم، مما أدى إلى طرد المياه الموجودة معه بمجرد وصول ثقب الحفار إليه، وهذا الغاز ليس من الغازات البترولية الطبيعية.وأوصت اللجنة بسرعة حفر بئران اختباريان باتجاه الجنوب الموازى له واتجاه الغرب ناحية الهضبة من البئر المشار إليه وذلك لوصف العينات الصخرية اللبية وصفا دقيقا ومراقبة احتمالية تواجد الغاز بها وعمل مسوحات سيزمية انعكاسية عميقة من خلال شركات البترول لدراسة التتابع الطبقي بدقة، وكذلك التراكيب الجيولوجية تحت السطحية وإمكانية تواجد الهيدروكربونات بها.