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السبت 26 سبتمبر 2020 الموافق 09 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المبعوثة الأممية لليبيا: تركيا مستمرة في خرق الاتفاقات الدولية

السبت 26/سبتمبر/2020 - 05:10 م
ستيفاني ويليامز
ستيفاني ويليامز
أ.ش.أ
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هاجمت المبعوثة الأممية لليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، اليوم السبت، حركة نقل السلاح المستمرة إلى المليشيات المسلحة في البلاد، معتبرة أنها فاقت الحدود، مشيرة بذلك إلى تورط تركي مستمر في خرق الاتفاقات الدولية.

وقالت المبعوثة الأممية - وفقا لبوابة أفريقيا الإخبارية الليبية - إن منسوب السلاح الذي يدخل إلى ليبيا يوميا غير مقبول، ولا يمكن إقراره قانونًا أو التغاضي عنه، مؤكدة دخول قوات أجنبية ومرتزقة إلى ليبيا بشكل متواصل، مشيرة بذلك إلى أن تعهدات نظام الرئيس التركي رجب أردوغان بوقف نقل السلاح غير صحيحة ولم تتوقف.

وذكرت أن الأمر في ليبيا يستدعي الدخول في عملية سياسية عاجلة لإنقاذها من مصير غير سار، معتبرة أن الاتفاق في ليبيا سيمهل القوات الأجنبية والمرتزقة 90 يوما للمغادرة، حتى يتم وقف ما يتم من انتهاك صارخ لسيادة البلاد.

واعتبرت ويليامز أنه ستكون هناك مراجعة دورية للبنك المركزي في العاصمة طرابلس، وأن الانتخابات ستعالج أزمة الشرعية في ليبيا، وتمنح الهدوء في البلاد.

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