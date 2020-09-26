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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أول فيديو لحريق مجمع ثلاجات حفظ المواد الغذائية بالبحيرة

السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:10 م
حريق مجمع ثلاجات
حريق مجمع ثلاجات
البحيرة معوض هويدى
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حصلت «الدستور» على أول فيديو لحريق مجمع ثلاجات حفظ المواد الغذائية بطريق مصر - الإسكندرية الزراعي بدائرة مركز دمنهور بالبحيرة.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الحماية المدنية يفيد باندلاع حريق هائل بمجمع ثلاجات، لحفظ المواد الغذائية الكائن بالطريق الزراعي.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة، حيث تم الدفع بعدد 10 سيارات إطفاء، لمكان الواقعة، وتم فرض كردون أمنى حول مكان الحريق، وجار السيطرة على الحريق من قبل الحماية المدنية.

تم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.

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