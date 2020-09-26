أول فيديو لحريق مجمع ثلاجات حفظ المواد الغذائية بالبحيرة

حصلت «الدستور» على أول فيديو لحريق مجمع ثلاجات حفظ المواد الغذائية بطريق مصر - الإسكندرية الزراعي بدائرة مركز دمنهور بالبحيرة.تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الحماية المدنية يفيد باندلاع حريق هائل بمجمع ثلاجات، لحفظ المواد الغذائية الكائن بالطريق الزراعي.وانتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة، حيث تم الدفع بعدد 10 سيارات إطفاء، لمكان الواقعة، وتم فرض كردون أمنى حول مكان الحريق، وجار السيطرة على الحريق من قبل الحماية المدنية.تم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.