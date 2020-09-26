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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن يسجل 850 إصابة جديدة بكورونا

السبت 26/سبتمبر/2020 - 05:09 م
كورونا
كورونا
آية حسني
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سجلت المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم السبت، 850 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعلن الأردن عن تسجيل 4 حالات وفاة، وفقا لقناة العربية، وبذلك يكون قد سجل أعلى حصيلة يومية منذ انتشار الوباء.

وكان الأردن، سجل أمس الجمعة 620 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و3 حالات وفاة.

وفي وقت سابق، دعا وزير الصحة سعد جابر، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية: "المواطنين إلى الالتزام والبعد عن التجمعات والمناسبات والاحتفالات التي تخالف التعليمات والالتزام بتطبيق التباعد الجسدي وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات"، من أجل حماية شعب المملكة.

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