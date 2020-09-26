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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حريق هائل بمجمع ثلاجات بالبحيرة (صور)

السبت 26/سبتمبر/2020 - 05:17 م
حريق مجمع ثلاجات
حريق مجمع ثلاجات بالبحيرة
البحيرة معوض هويدى
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اندلع منذ قليل، حريق هائل، بمجمع ثلاجات لحفظ المواد الغذائية، كائن بالطريق الزراعى بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة إخطارا من الحماية المدنية، يفيد باندلاع حريق هائل بمجمع ثلاجات، لحفظ المواد الغذائية، كائن بالطريق الزراعى بمدينة دمنهور.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، بمديرية أمن البحيرة برئاسة العميد محمد بلبع مدير الحماية المدنية بالبحيرة لمكان الواقعة، حيث تم الدفع بـ١٠ سيارات إطفاء، لمكان الواقعة، وتم فرض كردون أمنى حول مكان الحريق، وجار السيطرة على الحريق من قبل الحماية المدنية.

وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

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