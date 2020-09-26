رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 26 سبتمبر 2020 الموافق 09 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كاتب فلسطيني: تحريضات أردوغان وأعوانه ضد مصر لن تؤتي ثمارها

السبت 26/سبتمبر/2020 - 05:07 م
الكاتب والسياسي الفلسطيني
الكاتب والسياسي الفلسطيني عدلي صادق
أبوزيد على
طباعة
أكد الكاتب والسياسي الفلسطيني عدلي صادق في مقالته بصحيفة «آراب ويكلي»، على أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأعوانه يشنون حملات إعلامية من خلال قنواتهم المشبوهة، مشيرًا إلى أن هذه الحملات لن تؤتي ثمارها حتى لو سخر أردوغان وأصدقاؤه "1000 قناة" ضد مصر.

وقال صادق: "لا يوجد شيء أخطر على بلد من فقدان استقراره، وعلى شعبه من الشعور بعدم الأمان بشأن حياتهم ومستقبل أطفالهم"، مضيفًا "علينا أن نفكر بحيادية وموضوعية في سياقات أي مشروع لإثارة الفوضى والتمرد على الدولة المصرية، لنعرف إلى أين يمكن أن يقود هذا المشروع الذي يتبناه للأسف بعض الساذجين والوقحين"؟!. 

وأوضح السياسي الفلسطيني أن أردوغان و«الإخوان» ومن يعاونهم، يتوهمون أن إسقاط النظام في مصر أمر سهل، وأن البوابة إليه نصف مفتوحة، وأن الشعب المصري سيتقبل حكم الجماعة الارهابية هي ومرشدها الأعلى مرة أخرى.

ونوّه صادق بأنه قبل الانتخابات الرئاسية في يوليو 2012 في مصر، والتي فاز بها مرشح الإخوان، تعرض المجلس العسكري المصري للشيطنة من قبل تنظيم الإخوان الإرهابي.

ووجهت الجماعة للمجلس العسكري اتهامات بالخيانة، ومع ذلك، فإن المجلس العسكري لم يفعل شيئًا لهؤلاء الأشخاص سوى إعلان تعاطفه مع مطالب الشعب، بالإضافة إلى أن أعضاء الإخوان في مصر، لجأوا إلى أدواتهم المفضلة المتمثلة في المظاهرات الصاخبة والكتابات المهينة لتشويه سمعة المجلس العسكري.

من جهة يتمثل هدف الإخوان الدائم في قلب الدولة والاستيلاء عليها، وعدم إتاحة الفرصة لتسيير الحكومة لفترة دستورية، ومن جهة أخرى، الجيش الذي استطاع أن يحظى بدعم الشعب وولائه، أراد أن ينقذ الدولة، واندلعت ثورة الغضب الشعبي المكبوت في 30 يونيو 2013.

وتابع صادق، واليوم، يلعب إعلام الإخوان على مدار الساعة على لحن "الحكم العسكري" في مصر، وكأنهم لا يعرفون شيئًا عن تاريخ وطبيعة الدولة المصرية الحديثة، التي ولدت بفضل الجيش.

واختتم صادق مقالته:دائمًا ما كان الإخوان يقفون عائقًا أمام نهضة مصر، فاعترض من قبل القيادي وزعيم الجماعة الإرهابية سيد قطب على حركة "الضباط الأحرار"، إلا أن الرئيس السابق جمال عبد الناصر، أزال بقايا النظام القديم، وبدأ الطريق نحو إنشاء مؤسسة حاكمة فعالة لمواجهة الفكر المتطرف الذي كانت تقوده الجماعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حالات كورونا جديدة بمدرستين بالإسكندرية.. والتعليم: اتبعوا النشرات (صور)

«الفصل المقلوب» أبرز بنود خطة العام الدراسى الجديد

مكافأة 10 ملايين دولار لمن يدلى بمعلومات عن «حجى عبدالله»

استجابة لـ«الدستور».. الرئيس يوجه بسرعة علاج الطفلة «روميساء»

الصور

image description

وزير الرياضة يفتتح 3 ملاعب نجيل صناعى بمركزى شباب فى أسيوط

image description

170 مرشحًا تقدموا بأوراق خوض انتخابات مجلس النواب فى أسيوط

image description

وزير الرياضة يشيد بإمكانيات القرية الأوليمبية بجامعة أسيوط

image description

وزير الشباب والرياضة يكرم الفائزين فى ماراثون الدراجات بأسيوط

image description

إصابة 3 أشخاص في حريق مطعم بأسيوط

الأكثر قراءة

استجابة لـ«الدستور».. الرئيس يوجه بسرعة علاج الطفلة «روميساء»

حبس نجل حلمي طولان واثنين آخرين فى قضية الـ«فيرمونت»

حالات كورونا جديدة بمدرستين بالإسكندرية.. والتعليم: اتبعوا النشرات (صور)

«الفصل المقلوب» أبرز بنود خطة العام الدراسى الجديد

إنفوجراف

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

أيام زمان

«اعتقدت أن محمود عبد العزيز كفيفا وكنت أساعده».. داود عبد السيد يكشف كواليس «الكتكات»

«كان معجب بأفلامي».. ذكريات محمد خان مع «سكورسيزي»

«أنا شجرة مثمرة وأزمة السادات حققت لي شهرة بالملايين».. اعترافات فيفي عبده

«محمد منير تصور أن نجاحه الكبير له وحده».. سر الخلاف الكبير بين الكينج ويحيى خليل

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

رابط تنسيق تسجيل الرغبات لشهادات المعادلة والقادمين من الخارج

نصيحة مهمة للسيطرة على نوبات القلق

جسم الإنسان ينتج الأجسام المضادة خلال 14 يومًا من التطعيم

أنواع الشاي المفيدة في موسم البرد

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتخابات «القرن» الفلسطينية!
د.كريمة الحفناوى
نمو العلاقات الروسية الإفريقية
مؤمن المحمدي
الدورى العشوائى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسنين مخلوف.. مُصلح يُعهد إليه بجلائل الأعمال
المزيد

الثقافة

استعدادات هيئة الكتاب لمعرض الإسكندرية (صور)

تعرف على مؤلف سلسة العبقريات

«الثقافة» تنعى المنتصر بالله: تميز في التعبير عن الشخصيات التي جسدها

«الوقاية من كورونا» ضمن فعاليات برنامج تعزيز قيم المواطنة بالمنيا