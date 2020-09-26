افتتاح الجمعية التعاونية الزراعية بناحية الصوافنة بالفيوم

نائبًا عن الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، افتتح المهندس محمود حسن، مدير عام الشئون الزراعية بالمديرية الجمعية الزراعية التعاونية بناحية الصوافنة بمركز إطسا، بحضور المهندس ماهر أبورحيل، مدير الإدارة الزراعية بإطسا، وأحمد حسن، مدير التعاون الزراعي بإطسا، وعلى مُشرف رئيس قسم حماية الأراضي، وخالد طه مصنع السكر بالفيوم، وجميع أعضاء مجلس الإدارة بالجمعية بالصّوافنة، وكان في استقبالهم محمود السيد نصر، مدير الجمعية الزراعية بناحية الصوافنة، بحضور لفيف من المزارعين بالناحية.جاء ذلك بعد تحديثها بجهاز كمبيوتر وشاشة عرض؛ لتوعية المزارعين بالبرامج الثقافية الإرشادية، التي تقدم الأسمدة والبذور المدعمة للمحاصيل الزراعية والفلاحين.وشدد وكيل الوزارة، أثناء زيارته للجمعية قبل الافتتاح على مدير الجمعية والعاملين بها الحفاظ على جمال مبنى الجمعية، ونظافته وعدم إهماله، وعدم غلق أبوابه في وجه الفلاحين والمزارعين، وعدم التلاعب في صرف مقررات للمحاصيل الزراعية من الأسمدة المدعمة والبذور.