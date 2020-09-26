وزير الرياضة يفتتح 3 ملاعب نجيل صناعى بمركزى شباب فى أسيوط

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، ملعبين نجيل صناعي (قانوني وخماسي) بمركز شباب قرية الواسطى التابعة لمركز الفتح.كما افتتح ملعب نجيل صناعي بمركز شباب مدينة الفتح، وذلك ضمن الجولة التفقدية لوزير الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط التي استهلها بالمشاركة في ماراثون للدراجات تحت عنوانك "رياضتك.. مناعتك" وتأتي هذه الافتتاحات ضمن خطة الدولة لتطوير مراكز الشباب والأندية وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة على مستوى الجمهورية طبقًا لرؤية مصر 2030 وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالشباب وتوفير كل الوسائل الممكنة التي تساعدهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.رافقه خلال الافتتاح الدكتور أحمد الشيخ، المدير التنفيذي للمركز القومي للرياضة، والمهندس نبيل الطيبي، السكرتير المساعد للمحافظة، ومحمد محمود، مدير مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، وعدد من القيادات التنفيذية وقيادات مديرية الشباب والرياضة بأسيوط.وعقب الافتتاح تفقد وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسيوط ومرافقوهما منشآت مراكز الشباب وصالات الأنشطة وشهدوا عددًا من الأنشطة، ومنها معرض للحرف اليدوية والرسم والفنون، فضلا عن بعض العروض الرياضية في مجموعة من الألعاب الفردية والجماعية، ومنها كرة القدم والكاراتيه وتنس الطاولة قدمها أعضاء المراكز من النشء والشباب، كما تفقدا البرنامج التدريب للطلائع تحت شعار "سلاحنا لبكرة" لتدريب الطلائع في مجالات اللغة العربية والإنجليزية والمهارات الحياتية وتبسيط العلوم والتسويق الإلكتروني والمسرح والفنون والمواطنة ولغة الإشارة.وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تولي مراكز الشباب عناية خاصة، من حيث الاهتمام بتطوير أدائها الإداري والبرامج والأنشطة المنفذة بها لتصبح مراكز خدمة مجتمعية، كما تحرص على تطوير بنيتها الإنشائية وإنشاء منشآت رياضية وملاعب للنجيل الصناعي وتطوير كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية بها من جانب آخر بهدف توسيع قاعدة ممارسة الرياضة على مستوى الجمهورية وإتاحة الفرصة بصورة كاملة أمام النشء والشباب لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية، لافتا إلى أننا نسعى لإعداد جيل مؤهل بدنيًا وثقافيًا يسهم في تنمية الوطن.كان محافظ أسيوط استقبل وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، بمكتبه قبل بدء جولتهما التفقدية لافتتاح عدد من المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة ومتابعة سير العمل بالمراكز والتعرف على آخر المستجدات الخاصة بتطويرها ورفع كفاءتها والعمل على تفعيل دورها المجتمعي وتعظيم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك المنشآت للنشء والشباب.