شروط التحويل بين الجامعات في العام الدراسي الجديد 2021





ويأتى التحويل من جامعة إلى جامعة أخرى بسبب المحافظة التى اختارها مكتب التنسيق له وقد تكون بعيد عن بيته لذلك أتاحت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى إمكانية التحويل من جامعة إلى أخرى فى نفس العام الدراسي، وترصد "الدستور" كافة التفاصيل التى يمكن فعلها من أجل التحويل.





شروط التحويل من جامعة إلى أخرى في العام الدراسي الجديد 2021

وفقًا لما أعلنته وزارة التعليم والبحث العلمي فإنه يمكن التحويل وفقًا لشروط معينة تم الإعلان عنها، أبرزها أنه يتم التحويل بين الكليات والأقسام المتماثلة في الجامعات للطلاب الناجحين والمنقولين إلى سنة أعلى من السنة الأولى بعد الحصول على موافقة عميدي الكليتين المعنيتين ووفق قواعد وشروط التحويل المماثل ولا يسمح بالتحويل في سنة القبول، أما الطلاب المقبولون في إحدى كليات الطب البشري وطب الأسنان لا يسمح لهم بالتحويل المماثل في السنة التالية للتسجيل إلا إذا كانت درجاتهم في سنة القبول تخولهم الالتحاق بالجامعة المراد التحويل إليها.



وتعددت الشروط أيضًا حسبما أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وقالت الوزارة: لابد أن يكون الطالب في النطاق الجغرافي للجامعة، بالإضافة إلى أن أن تكون الأولوية للقبول للطلاب الأعلى مجاميع وبحد أقصى يحدده مجلس الجامعة من عدد طلاب كل فرقة دراسية.



شروط جامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس فى بيان رسمي لها تفاصيل قبول التحويلات وقالت الجامعة لابد وأن ترتيب الطلاب حسب المجموع ترتيبا تنازليا ولا يجوز قبول تحويلات من القاهرة الكبرى (القاهرة- حلوان) عدا البرامج الجديدة والحالات الاستثنائية تعرض على مجلس شئون التعليم والطلاب، وأن يكون مضى عليه سنة على الأقل، مع عدم قبول أي تحويلات إلى الفرقة النهائية وعدم قبول تحويلات إلا بموافقة الجامعة ولا يجوز للطالب المحول إلى كليات الجامعة الإقامة في المدينة الجامعية ومراعاة إرسال أصول بيانات الحالة الاجتماعية مباشرة إلى الكلية المراد التحويل إليها على أن يكون متضمنا موافقة صريحة على التحويل.







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