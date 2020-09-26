بدء تفعيل فرع حماية المستهلك وتلقى شكاوى المواطنين بالمنوفية

أعلن إبراهيم عصام الدين، المشرف العام على جهاز حماية المستهلك، عن بدء تفعيل فرع جهاز حماية المستهلك بالمنوفية بمبنى تحيا مصر "ملحق الديوان العام للمحافظة" بجوار إدارة مرور المنوفية، وسيتم تلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالسلع والخدمات على الخط الساخن رقم 19588، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى الدور الذى سيقوم به الجهاز فى الفترة المقبلة لحفظ حقوق المستهلك، وضمان حصوله على كل الخدمات والسلع بأعلى جودة.جاء ذلك أثناء استقبال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام، إبراهيم عصام الدين، مدير المتابعة والتقييم والمشرف العام على فرع جهاز حماية المستهلك بالمنوفية.وتناول اللقاء عرض استراتيجية الجهاز بصفة عامة وأهم المحاور لتفعيل جهاز حماية المستهلك بنطاق المحافظة لضبط الأسواق.وأكد محافظ المنوفية أن فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة يعد أداة فعالة للحفاظ على حقوق المستهلك والرقابة على الأسواق وضبط الأسعار كونه أحد الأجهزة الرقابية حفاظًا على حقوق المواطنين ضد أى تلاعب، مؤكدًا أن المحافظة تضع كل إمكانياتها في التعاون مع جهاز حماية المستهلك وكل الأجهزة المعنية لضبط المخالفين بما يعود بالنفع العام على المواطنين.