«الدستور» أمام مكان وفاة الفنان المنتصر بالله (فيديو)

رحل الفنان المنتصر بالله في الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك بأحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، بعد صراع طويل مع المرض، الذي بدأ بجلطة قبل 10 أعوام أبعدته عن التمثيل.تواجدت "الدستور" في محيط المستشفى، حيث يسيطر على المشهد حالة من الهدوء التام، وحددت أسرة الفنان الراحل المنتصر بالله موعد جنازته.الفنان المنتصر بالله عانى مؤخرًا من عديد من الأمراض المزمنة التي بدأت معه عام 2008 عندما أصيب بجلطة في ‏المخ، تسببت في إبعاده عن التمثيل، بعد إصابته بالشلل.حصل الفنان المنتصر بالله، على ماجستير فنون مسرحية بعد تخرجه من معهد الفنون بـ8 سنوات في عام 1977، فبدأ الفنان الراحل مسيرته الفنية بعد أن حصل على بكالوريوس فنون مسرحية عام 1969، بدأ مشواره مع فرقة ثلاثى أضواء المسرح في أوائل السبعينيات، وفي تلك الفترة شارك في العديد من الأعمال ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، منها "الدوامة، الدنيا لما تلف، فيفا زلاطا"، لتتوالى أعماله بعدها، حيث شارك في عشرات الأعمال من أبرزها "شارع محمد علي، أبناء ولكن، ضد الحكومة.