«الكهرباء»: استمرار تلقي طلبات العدادات الكودية وإعلان النتائج مطلع أكتوبر

أعلنت المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، استمرار تلقي طلبات المشتركين الجدد لتركيب العدادات الكودية حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، وذلك وفقًا لقرار الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر.وكانت المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أعلنت قبل نهاية شهر أغسطس الماضي عن مد فترة تقديم طلبات تركيب العدادات الكودية إلى 30 سبتمبر بدلًا من 30 أغسطس، حيث بدأت إدارات الكهرباء التابعة لشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى المحافظات في تلقي الطلبات في مطلع يوليو 2020.فيما أكدت "الكهرباء" أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج طلبات تركيب العدادات الكودية في مطلع أكتوبر المقبل، على أن يتم بدء تنفيذ الطلبات الحاصلة على القبول والموافقة في الأسبوع الثاني من أكتوبر 2020.