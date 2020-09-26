رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 26 سبتمبر 2020 الموافق 09 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الكهرباء»: استمرار تلقي طلبات العدادات الكودية وإعلان النتائج مطلع أكتوبر

السبت 26/سبتمبر/2020 - 05:05 م
عداد كودى
عداد كودى
عمرو خان
طباعة
أعلنت المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، استمرار تلقي طلبات المشتركين الجدد لتركيب العدادات الكودية حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، وذلك وفقًا لقرار الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر.

وكانت المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أعلنت قبل نهاية شهر أغسطس الماضي عن مد فترة تقديم طلبات تركيب العدادات الكودية إلى 30 سبتمبر بدلًا من 30 أغسطس، حيث بدأت إدارات الكهرباء التابعة لشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى المحافظات في تلقي الطلبات في مطلع يوليو 2020.

فيما أكدت "الكهرباء" أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج طلبات تركيب العدادات الكودية في مطلع أكتوبر المقبل، على أن يتم بدء تنفيذ الطلبات الحاصلة على القبول والموافقة في الأسبوع الثاني من أكتوبر 2020.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القبض على مجموعة حرضتها عناصر إخوانية على قطع الطريق العام

موقع التأمينات والمعاشات.. استعلم عن الخمس علاوات بالرقم القومى

وفاة الفنان المنتصر بالله بعد صراع مع المرض

أسماء رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية الجدد

الصور

image description

وزير الرياضة يفتتح 3 ملاعب نجيل صناعى بمركزى شباب فى أسيوط

image description

170 مرشحًا تقدموا بأوراق خوض انتخابات مجلس النواب فى أسيوط

image description

وزير الرياضة يشيد بإمكانيات القرية الأوليمبية بجامعة أسيوط

image description

وزير الشباب والرياضة يكرم الفائزين فى ماراثون الدراجات بأسيوط

image description

إصابة 3 أشخاص في حريق مطعم بأسيوط

الأكثر قراءة

استجابة لـ«الدستور».. الرئيس يوجه بسرعة علاج الطفلة «روميساء»

حبس نجل حلمي طولان واثنين آخرين فى قضية الـ«فيرمونت»

حالات كورونا جديدة بمدرستين بالإسكندرية.. والتعليم: اتبعوا النشرات (صور)

«الفصل المقلوب» أبرز بنود خطة العام الدراسى الجديد

إنفوجراف

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

أيام زمان

«اعتقدت أن محمود عبد العزيز كفيفا وكنت أساعده».. داود عبد السيد يكشف كواليس «الكتكات»

«كان معجب بأفلامي».. ذكريات محمد خان مع «سكورسيزي»

«أنا شجرة مثمرة وأزمة السادات حققت لي شهرة بالملايين».. اعترافات فيفي عبده

«محمد منير تصور أن نجاحه الكبير له وحده».. سر الخلاف الكبير بين الكينج ويحيى خليل

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

رابط تنسيق تسجيل الرغبات لشهادات المعادلة والقادمين من الخارج

نصيحة مهمة للسيطرة على نوبات القلق

جسم الإنسان ينتج الأجسام المضادة خلال 14 يومًا من التطعيم

أنواع الشاي المفيدة في موسم البرد

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتخابات «القرن» الفلسطينية!
د.كريمة الحفناوى
نمو العلاقات الروسية الإفريقية
مؤمن المحمدي
الدورى العشوائى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسنين مخلوف.. مُصلح يُعهد إليه بجلائل الأعمال
المزيد

الثقافة

استعدادات هيئة الكتاب لمعرض الإسكندرية (صور)

تعرف على مؤلف سلسة العبقريات

«الثقافة» تنعى المنتصر بالله: تميز في التعبير عن الشخصيات التي جسدها

«الوقاية من كورونا» ضمن فعاليات برنامج تعزيز قيم المواطنة بالمنيا