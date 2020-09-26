ضبط عصابة تزوير الأوراق والمستندات المرورية بالشرقية

تمكنت إدارة البحث الحنائى بالإدارة العامة للمرور عقب تقنين الإجراءات من ضبط (صاحب مكتبة، ومقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية) لقيامه باصطناع وتزوير الأوراق والمستندات المرورية من خلال استخدام أجهزة حاسب آلي حديثة وبعض الهواتف المحمولة بمحل مزاولة نشاطه المشار إليه، بالإضافة إلى قيامه بتزوير المستندات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية والتكسب من جراء هذا النشاط بطريقة غير مشروعة، وضبط بحوزته (آلات وأجهزة حاسب آلى تستخدم فى الطباعة – العديد من المستندات المرورية الحكومية "مزورة" – مبلغ مالى مزيف – مبلغ مالى – طبنجة صوت).تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.