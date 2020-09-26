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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير النقل يفتتح مبنى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية (صور)

السبت 26/سبتمبر/2020 - 03:48 م
وزير النقل يفتتح
وزير النقل يفتتح مبنى الهيئة المصرية
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شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، افتتاح مبنى رئاسة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وإداراتها بعد الانتهاء من أعمال التطوير الشامل للمبنى، بتكلفة إجمالية مقدارها 71.800 مليون جنيه.

وبدأت فعاليات الافتتاح بإزاحة الستار عن لوحة افتتاح المبنى، والتي وجه الوزير بقيام اثنين من المهندسين الشباب بالهيئة بإزاحتها تقديرا ودعمًا وتشجيعا لشباب المهندسين.

وشاهد الوزير عرضًا تقديميا عن كافة الأعمال التي تم تنفيذها، والهدف من أعمال التطوير، حيث أوضح رئيس الهيئة أن مبنى الهيئة لم يتم تطويره وتحديثه منذ فترة طويلة، حيث كان من الضروري تطوير ورفع كفاءة المبنى الرئيسي ومبنى مجمع الإدارات بالهيئة واستحداث مقر رئيسي لكيان عالمي للسلطة البحرية المصرية يليق بسمعة ومكانة جمهورية مصر العربية على المستويين الإقليمي والدولي، وخاصة مع التخطيط لاستقبال المقرات الإقليمية للمنظمات البحرية.

وتفقد الوزير مكتب خدمة المواطنين الشباك الواحد بإجمالي 28 شباك، والذي سيساهم في تبسيط الإجراءات والمدة الزمنية الخاصة بطلبات المواطنين، ووجه الوزير موظفي شبابيك خدمة المواطنين بتقديم كافة الخدمات للمواطن وأن يكون التعامل وفقا لمبدأ احترام المواطن وخدمته وبما يليق بمكانة وسمعة مصر الدولية والعالمية، خاصة مع أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة في مجال تنظيم وإدارة سلامة الملاحة البحرية، وكذلك أهميتها في مجال تخطيط ومتابعة إنشاء وتطوير وصيانة المنائر والمساعدات الملاحية على سواحل الجمهورية وداخل المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية ومراقبة مستويات السلامة البحرية وجودة الخدمات المنفذة.

يذكر أن أعمال التطوير شملت إنشاء مركز عمليات مطور مزود بالشاشات الإلكترونية المتصلة بأنظمة العمل المختلفة، فضلًا عن منظومة متابعة المساعدات الملاحية الجاري إنشائها وإنشاء قاعة مؤتمرات تسع لعدد 160 فردا، بالإضافة إلى إنشاء مركز حديث لخدمة المواطنين بنظام الشباك الواحد تيسيرًا على المتعاملين مع الهيئة، وكذلك إنشاء منظومات وشبكات إلكترونية بجميع إدارات الهيئة لتسهيل وسرعة انسيابية العمل.

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