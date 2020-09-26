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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الليلة.. انطلاق أولى حلقات الموسم الثالث من «قعدة رجالة»

السبت 26/سبتمبر/2020 - 03:44 م
قعدة رجالة
قعدة رجالة
منار إبراهيم
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تحل الفنانة نادين نسيب ضيفة أولى حلقات الموسم الثالث من "قعدة ستات" الذي يذاع مساء اليوم السبت عبر OSN، من تقديم خالد سليم وقيس الشيخ نجيب ونيقولا معوض.

وينطلق الموسم الجديد من "قعدة رجالة" مع 3 مضيفين جدد، هم قيس الشيخ نجيب، ونيقولا معوض، وخالد سليم، ومن إخراج هيثم عزو وإنتاج سالي والي Sproductions حيث سيستضيفون في كل حلقة واحدة من ألمع نجمات الصف الأول بأسلوب درامي وأحيانًا مشاغب، يستعرضون من خلاله وجهات نظر ذكورية حول قضايا مختلفة للحصول على ردود فعل عفوية وجريئة في معظم الأحيان من الضيفات.

وكان برنامج «قعدة رجالة» قد سجّل أكثر من 60 مليون مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي في موسميه السابقين.

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