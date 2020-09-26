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السبت 26 سبتمبر 2020 الموافق 09 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أسماء رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية الجدد

السبت 26/سبتمبر/2020 - 03:54 م
الهيئة الوطنية للصحافة
الهيئة الوطنية للصحافة
محمد جعفر
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عقدت الهيئة الوطنية للصحافة، اجتماعاً برئاسة عبد الصادق الشوربجي، اليوم السبت، ناقشت خلاله التغييرات الصحفية وفقاً للضوابط والمعايير المنصوص عليها بالقانون 179 لسنة 2018.

وقال عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة، إن التغييرات الحالية تأتي في ظروف صعبة تمر بها المؤسسات الصحفية القومية، ما يفرض على الجميع بذل المجهود والعمل للنهوض بها، حيث إنها تمثل أحد أعمدة الدولة لمواجهة الإرهاب والتحديات والمساهمة في بناء مصر الحديثة.

وأضاف، أنه يجب على كل القيادات الجديدة التعاون والعمل بروح الفريق لإعلاء المصلحة العامة، متمنيا لها التوفيق والنجاح في عملها، مؤكداً وقوف الهيئة ومساندتها لكل المؤسسات القومية لأداء دورها الريادي ومهمتها الوطنية المأمولة منها، وموجها الشكر أيضا للقيادات السابقة عما بذلوه من جهد خلال فترة توليهم المسئولية.


وجاءت أسماء رؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية كالآتي:
1- عبد المحسن سلامة عثمان سيف الدين، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.
2- أحمد محمد جلال منتصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم.
3- محمد إياد محمد أبوالحجاج حافظ، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير.
4- أيمن فتحي أحمد توفيق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف.
5- أحمد مصطفى عمر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال.
6- سعيد عبده مصطفى حسانين، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف وإسناد رئاسة مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع له.
7- علي حسن عبد الباقي، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.

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