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السبت 26 سبتمبر 2020 الموافق 09 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بدء تصوير فيلم «برة المنهج» اليوم

السبت 26/سبتمبر/2020 - 03:59 م
فيلم برة المنهج
فيلم برة المنهج
دعاء عبد المقصود
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بدأت شركة Lagoonie تصوير أولى مشاهد فيلمها الجديد "بره المنهج" للمخرج عمرو سلامة، الذي يشارك في تأليفه مع خالد دياب، وبطولة النجم ماجد الكدواني بالاشتراك مع النجمة روبي.

وكان المخرج عمرو سلامة قد كشف في صورة نشرها على صفحته الرسمية على فيسبوك وإنستجرام مع تعليق "لمحة من طبخة بتستوي في الفرن"، وتُظهر الصورة طاقم التمثيل الفيلم الذي ضم أيضًا كلًا من أسماء أبواليزيد وشريف الدسوقي وأحمد أمين الذي يظهر كضيف شرف في الفيلم، ويضم فريق التمثيل في الفيلم أيضًا دنيا ماهر.

تدور أحداث برة المنهج حول علاقة صداقة غير مسبوقة تتطور بين رجل بالغ وصبي يعاني من تنمر زملائه في المدرسة، لينطلقا معًا في رحلة فريدة لاكتشاف وتحقيق الذات.

Lagoonie Film Production شركة مصرية أسستها المنتجة شاهيناز العقاد في 2017، وتسعى من خلالها لتطوير صناعة السينما والتليفزيون في مصر والعالم العربي، من خلال إنتاج أفلام ومسلسلات عالمية ذات أفكار مختلفة عن السائد، تضع من خلالها الصناعة العربية على الخريطة الدولية.

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