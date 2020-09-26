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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

استعدادات هيئة الكتاب لمعرض الإسكندرية (صور)

السبت 26/سبتمبر/2020 - 03:36 م
معرض الإسكندرية
معرض الإسكندرية
آلاء حسن
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تجري الهيئة العامة المصرية للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، استعداداتها للانتهاء من التحضيرات الأخيرة لمعرض الإسكندرية الثامن للكتاب، المقرر انطلاقه خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر المقبل، بأرض كوتة – الأزاريطة – كورنيش الإسكندرية.

جدير بالذكر أنه عقب حزمة القرارات الجديدة التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء؛ أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، استئناف أنشطة معارض الكتاب فى مختلف محافظات مصر.

ووجهت الدكتورة إيناس عبدالدايم الشكر لرئيس مجلس الوزراء على الاهتمام باستمرار رسالة التنوير والذي يعكس إيمان الدولة بأهمية الإبداع في بناء الإنسان وتطوير المجتمع، مشيدة بالقرار الذي يتيح استئناف أنشطة معارض الكتاب بنسبة حضور 50 % من الطاقة الاستيعابية للمواقع المستضيفة مع الالتزام بالتدابير الوقائية التى أقرها مجلس الوزراء، وأكدت أن القرار يبرز تواصل جهود إعادة الحياة إلى شكلها الطبيعي في مصر.

ومن جهته، قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن معرض الإسكندرية للكتاب يقام على مساحة 3000 متر، ويشهد مشاركة 134 دار نشر، بالإضافة إلى إعداد الساحة لمشاركات مختلف قطاعات وزارة الثقافة، وأضاف أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والتي تشمل قياس درجات الحرارة، المرور عبر بوابات التعقيم الذاتي، الالتزام بارتداء الأقنعة الطبية، الحفاظ على مسافات التباعد الآمن، بالإضافة إلى تحديد عدد الزوار طبقا للطاقة الاستيعابية التى حددها مجلس الوزراء، مشيرا إلى الاستعداد لتنظيم عدد من المعارض الأخرى فى مختلف المحافظات.

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