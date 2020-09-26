عمرو عرفة ينتهي من تحضيرات «أهل الكهف»

استأنف المخرج عمرو عرفة تحضيرات فيلم "أهل الكهف" خلال الفترة الماضية، وذلك بعد فترة من التوقف التي وصلت لأكثر من عامين.وانتهى عمرو عرفة من التحضيرات اللازمة بالفيلم، من معاينة أماكن التصوير، ويعكف خلال الوقت الحالي على التعاقد مع الأبطال الذين يشاركون في بطولة الفيلم، وكان أول من تعاقد بشكل رسمي مؤخرًا الفنان محمد ممدوح والفنانة أمينة خليل وشري منير وحسن الرداد، كما استقر "عرفة" على تصوير مشاهد العمل في دولة المغرب، على أن يبدأ التصوير خلال شهر أكتوبر المقبل، ومن المقرر الإفصاح عن كل الفنانين المشاركين بالفيلم خلال أيام.وتعرض الفيلم لعدة تغييرات لأبطاله، فمنذ عامين كان من المقرر أن يشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم منهم أحمد عز، منى زكي، أمير كرارة، شريف منير، ومصطفى خاطر، ومن إخراج عمرو عرفة، وواجه عدة أزمات كان أهمها رفض الرقابة على المصنفات الفنية بعض أحداث السيناريو الذي كتبه أيمن بهجت قمر.