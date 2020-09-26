رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 26 سبتمبر 2020 الموافق 09 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

10 مرشحين يتقدمون لانتخابات مجلس النواب بالبحر الأحمر

السبت 26/سبتمبر/2020 - 05:00 م
مرشحين مجلس النواب
مرشحين مجلس النواب
علي عواد
طباعة
تقدم 10 نواب بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب للجنة تلقي الطلبات بالبحر الأحمر، قبل ساعات من غلق باب التقدم، التي شهدت زحامًا شديدًا في اللحظات الأخيرة قبل الغلق.

وتلقت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بالبحر الأحمر أوراق 6 مرشحين من الدائرة الشمالية وهم: أبوالحجاج محمود إسماعيل وأحمد عبدالشافي طلب وعلي حسين علي موسى وأحمد إبراهيم الضوي وعبدالحميد محمد علي وأيمن محمد معوض، بالإضافة إلى 4 مرشحين، بالدائرة الوسطى وهم: أبوالحسن محمد البرعي ومصطفى محمد العباسي وجمال صالح حفني وحسين شحات.

وبلغ إجمالي من تقدم بأوراقهم 39 مرشحا بدوائر البحر الأحمر الثلاثة، وذلك تحت إشراف المستشار أسامة عنبر رئيس محكمة البحر الأحمر ورئيس لجنة تلقي الطلبات ومتابعة سير العملية الانتخابية بالبحر الأحمر.
مرشحين مجلس النواب
مرشحين مجلس النواب

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حبس نجل حلمي طولان واثنين آخرين فى قضية الـ«فيرمونت»

استجابة لـ«الدستور».. الرئيس يوجه بسرعة علاج الطفلة «روميساء»

أسماء رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية الجدد

انقطاع المياه عن 18 منطقة بالقاهرة

الصور

image description

وزير الرياضة يفتتح 3 ملاعب نجيل صناعى بمركزى شباب فى أسيوط

image description

170 مرشحًا تقدموا بأوراق خوض انتخابات مجلس النواب فى أسيوط

image description

وزير الرياضة يشيد بإمكانيات القرية الأوليمبية بجامعة أسيوط

image description

وزير الشباب والرياضة يكرم الفائزين فى ماراثون الدراجات بأسيوط

image description

إصابة 3 أشخاص في حريق مطعم بأسيوط

الأكثر قراءة

استجابة لـ«الدستور».. الرئيس يوجه بسرعة علاج الطفلة «روميساء»

حبس نجل حلمي طولان واثنين آخرين فى قضية الـ«فيرمونت»

حالات كورونا جديدة بمدرستين بالإسكندرية.. والتعليم: اتبعوا النشرات (صور)

«الفصل المقلوب» أبرز بنود خطة العام الدراسى الجديد

إنفوجراف

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

أيام زمان

«اعتقدت أن محمود عبد العزيز كفيفا وكنت أساعده».. داود عبد السيد يكشف كواليس «الكتكات»

«كان معجب بأفلامي».. ذكريات محمد خان مع «سكورسيزي»

«أنا شجرة مثمرة وأزمة السادات حققت لي شهرة بالملايين».. اعترافات فيفي عبده

«محمد منير تصور أن نجاحه الكبير له وحده».. سر الخلاف الكبير بين الكينج ويحيى خليل

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

رابط تنسيق تسجيل الرغبات لشهادات المعادلة والقادمين من الخارج

نصيحة مهمة للسيطرة على نوبات القلق

جسم الإنسان ينتج الأجسام المضادة خلال 14 يومًا من التطعيم

أنواع الشاي المفيدة في موسم البرد

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتخابات «القرن» الفلسطينية!
د.كريمة الحفناوى
نمو العلاقات الروسية الإفريقية
مؤمن المحمدي
الدورى العشوائى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسنين مخلوف.. مُصلح يُعهد إليه بجلائل الأعمال
المزيد

الثقافة

استعدادات هيئة الكتاب لمعرض الإسكندرية (صور)

تعرف على مؤلف سلسة العبقريات

«الثقافة» تنعى المنتصر بالله: تميز في التعبير عن الشخصيات التي جسدها

«الوقاية من كورونا» ضمن فعاليات برنامج تعزيز قيم المواطنة بالمنيا