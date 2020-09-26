10 مرشحين يتقدمون لانتخابات مجلس النواب بالبحر الأحمر

تقدم 10 نواب بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب للجنة تلقي الطلبات بالبحر الأحمر، قبل ساعات من غلق باب التقدم، التي شهدت زحامًا شديدًا في اللحظات الأخيرة قبل الغلق.وتلقت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بالبحر الأحمر أوراق 6 مرشحين من الدائرة الشمالية وهم: أبوالحجاج محمود إسماعيل وأحمد عبدالشافي طلب وعلي حسين علي موسى وأحمد إبراهيم الضوي وعبدالحميد محمد علي وأيمن محمد معوض، بالإضافة إلى 4 مرشحين، بالدائرة الوسطى وهم: أبوالحسن محمد البرعي ومصطفى محمد العباسي وجمال صالح حفني وحسين شحات.وبلغ إجمالي من تقدم بأوراقهم 39 مرشحا بدوائر البحر الأحمر الثلاثة، وذلك تحت إشراف المستشار أسامة عنبر رئيس محكمة البحر الأحمر ورئيس لجنة تلقي الطلبات ومتابعة سير العملية الانتخابية بالبحر الأحمر.