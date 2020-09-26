«التعليم العالي» تفتح تقليل الاغتراب مجددا الإثنين

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين للالتحاق بالكليات في المرحلة الثالثة وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية، المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%)، وفقًا للطاقة الاستيعابية من خلال الفترة من بعد غد الإثنين حتى الخميس 1 أكتوبر المقبل، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وفقًا للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن تتضمن:- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.- لا توجد تحويلات ورقية.- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.يذكر أن مكتب التنسيق بدأ في تلقي رغبات طلاب المرحلة الثالثة، وقد شملت (بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني)، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الخميس الموافق 17-9-2020 حتى يوم الثلاثاء الموافق 22-9-2020 ولمدة ستة أيام، وقد تم الانتهاء من عمليات المراجعة وترشيح الطلاب.