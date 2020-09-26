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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» تعيد تنظيم لجانها النوعية

السبت 26/سبتمبر/2020 - 03:27 م
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب
محمد الشريف وإسلام نصير
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أعادت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تنظيم اللجان النوعية بها، وإضافة لجان جديدة، تماشيا مع خطة تطوير الأداء، بعد عامين على انطلاق التنسيقية وخروجها للنور.

وتضم اللجان، لجنة للحماية الاجتماعية، وهي المعنية بملفات تتناول التنمية الإجتماعية وكل يحقق جودة بناء ومعيشة المواطن المصري، وتتناول التشريعات الخاصة به والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطنين.

واللجنة الاقتصادية المعنية بالسياسات والملفات الاقتصادية المختلفة مثل الخطة والموازنة، والتشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم، وسياسات الاستثمار والمناطق الحرة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمويلها، وتشجعيها وغير ذلك من الملفات الاقتصادية.

ومن أبرز اللجان النوعية داخل التنسيقية، لجنة الشؤون الخارجية المعنية بالشئون الدولية، وبشكل خاص الإفريقية والعربية، ودراسة الموقف الدولي وتطورات السياسة الدولية، والسياسة الخارجية والعلاقات الخارجية للدولة، والمؤتمرات الدولية والعربية والإفريقية، ودراسة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وغيرها من الملفات الخارجية.

كما تضم التنسيقية لجنة مخصصة لحقوق الإنسان، مهمتها التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، والموضوعات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان، والجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، فضلا عن التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية.

وتختص لجنة النقل والمواصلات والطيران والسياحة، بالنقل البري والنقل البحري والنهري، والتشريعات الخاصة به، وقناة السويس والموانئ والطرق والكباري، والطيران المدني والنقل الجوي والتشريعات الخاصة بالسياحة والطيران المدني والنقل الجوي.

كما تختص لجنة تكنولوجيا المعلومات، بالاتصالات السلكية واللاسلكية، والبريد وأمن الفضاء المعلوماتي، والتشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتركز لجنة الثقافة والآثار على ترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة والحفاظ على مكونات التعددية الثقافية والملكية الفكرية والفنون والآداب.

وفي لجنة التعليم والبحث العلمي يتم التركيز على مراحل التعليم المختلفة وشؤون البحث العلمي والتشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمي، وتطوير التعليم الجامعي والجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي.

وتهتم لجنة الصحة بالخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والدوائية، والتأمين الصحي الشامل والتثقيف الصحي، وملفات الإسعاف والطوارئ الصحية والتمريض، والصحة النفسية والرعاية الصحية لطلاب المدارس بالتعليم العام والجامعات والمعاهد العليا.

وفي لجنة البيئة والطاقة، يتم التركيز على السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول، والخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وخاصة كهربة الريف، وتوزيع القوي الكهربائية وتوفيرها وصيانتها واستخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح، وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة.

وتركز لجنة الشباب والرياضة على رعاية الشباب، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، والأندية ومراكز الشباب، واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية.

وتهتم لجنة الإدارة المحلية، بالإدارة المحلية والمجالس المحلية، وتشريعات الإدارة المحلية، وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الإدارة المحلية.

وتدرس لجنة السياسات الأمنية والأمن القومي، بشؤون الأمن القومي وأمن الدولة الخارجي وشؤون الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة، وشؤون القوات المسلحة والدفاع المدني والدفاع الشعبي.

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